Engelli İmamın Azmi: Yıkılan Camiyi Yeniden İnşa Etti

Engelli İmamın Azmi: Yıkılan Camiyi Yeniden İnşa Etti
18.08.2025 10:59
Reyhanlı'da engelli imam Mehmet Güven, depremde yıkılan camiyi gönüllülerle yeniden inşa etti.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde engelli imam Mehmet Güven (42), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan camiyi, gönüllülerin desteğiyle yeniden inşa ettirerek ibadete açılmasını sağladı.

Reyhanlı ilçesinde 11 yaşında, evlerinin damında oyun oynarken yüksek gerilim hattına kapılınca sol kolunu dirseğinden kaybeden, sağ elini de sağlıklı şekilde kullanamayan Mehmet Güven, açıktan okuyup ortaokul ve imam hatip lisesini bitirdi. Girdiği sınavları da geçen Güven, 3,5 yıl önce Reyhanlı'nın Karabatak Mahallesi Cami'nin imamlığına atandı. Engelleri tek tek aşıp yaşama tutunan imam Güven'in görev yaptığı cami, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Caminin minaresinin üzerine devrildiği lojman da yerle bir oldu. Ailesiyle sağ kurtulan imam Mehmet Güven, geçen sürede gönüllerinin desteğiyle yıkılan cami ve lojmanı yeniden yaptırarak ibadete açılmasını sağladı. Bir taraftan yardım toplayan diğer yandan cami inşaatında gücü yettiğince çalışan Güven, 6 Şubat depremlerinde caminin yıkıldığını, devrilen minarenin lojmanın üzerine düştüğünü söyledi.

'TÜRKİYE VE ALMANYA'DAN YARDIM GELDİ'

Güven, yaşadıklarını anlatarak, "11 yaşındayken yüksek gerilim hattına kapılarak elektrik çarpması sonucunda bu duruma düştüm. Daha sonra hafızlık, ondan sonra ortaokulu ardından hem normal liseyi hem de İmam Hatip Lisesi'ni açıktan okuyup bitirerek imam oldum. 3,5 yıldan bu yana resmi görevdeyim. Zorluklar elbette vardır. Arkanızda sağlam dostluklar ve sağlam insanlar olduktan sonra engelleri bir tarafa atıyorsun. Sanki engelli olmamış gibi hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Deprem tabi ki herkesi olduğu gibi bizi de etkiledi. Camimiz yıkıldı, minare lojmanın üzerine düştü. Hepimiz ailece sağ çıktık, hayatta kaldık. Yıkılan camiyi yeniden yapmak için yola çıktığımızda Türkiye'nin her köşesinden Almanya'dan yardım geldi. Bu camiyi 5 ay içerisinde tamamlayıp, namaz kıldık. Kalan eksiklikleri de yavaş yavaş tamamladık. Şu anda cami, minare ve lojman ayakta, Allah bütün hayır sahiplerinden razı olsun" diye konuştu.

Mahalleliden Mehmet Döner, imam araç kullanamadığından birlikte yardım topladıklarını belirterek, "İmamımıza hem şoförlük yaptım hem de destek oldum. Çok yoruldu. Büyük bir başarıdır. Diğer bölgelerde yıkılan camiler henüz yapılmadan mahallemizin camisini yaptırdı, kendisinden Allah razı olsun" dedi. Mahalle muhtar azası Cuma Kızıldağ ise imam Güven'in çok başarılı olduğunu ve yıkımın ardından yılmadan usanmadan hayırseverleri ziyaret edip, yardım toplayarak camiyi yaptırdığını anlattı.

