Engelli Kadından Kedisine 30 Bin Lira Kredi - Son Dakika
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Engelli Kadından Kedisine 30 Bin Lira Kredi

Engelli Kadından Kedisine 30 Bin Lira Kredi

Kastamonu'da bedensel engelli Aslıhan Demir, kedisi Sütlaç için 30 bin lira kredi çekip tedavi ettirdi.

04.12.2024 12:47
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Kastamonu'da yaşayan 43 yaşındaki bedensel engelli Aslıhan Demir, "can yoldaşı" olarak gördüğü kedisi "Sütlaç"ı, 30 bin lira kredi çekerek tedavi ettirdi.

Cam kemik hastalığı nedeniyle 3 yaşında yürüme yetisini kaybeden Demir, 4 yıl önce Cide Atatürk İlkokulunda memur olarak çalışmaya başladı. Bir arkadaşının bakıma muhtaç halde bulduğu ve sosyal medya hesabından paylaştığı "Sütlaç"ı gören Demir, yavru kediyi sahiplendi.

Yalnız yaşadığı Cide'de en yakın arkadaşı olan "Sütlaç"ın, ölümcül viral hastalık olan "Kuru FIP" hastalığına yakalandığını öğrenen Demir, kedisinin tedavisi için gerekli parayı bulamayınca bankadan kredi çekti.

Çevresindekilerin kedi için kredi çekmesiyle dalga geçtiği Aslıhan Demir, şimdi kedisinin iyileşmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Aslıhan Demir, AA muhabirine, yürüme engelli olduğu için tekerlekli sandalye ile hayatını sürdürdüğünü söyledi.

Sütlaç'ı iki aynce sahiplendiğini ve 2 yaşına geldiğinde rahatsızlığının başladığını anlatan Demir, "Ayağının üstüne basamaz oldu. Yemeden içmeden kesildi, kilo kaybetti. 4,5 kilodan 1,8 kiloya düştü. Kuru FIP teşhisi konuldu." dedi.

"Hiç pişman değilim kredi çektiğime. İyi ki de çekmişim"

Demir, hastalanması üzerine çok sevdiği kedisini kaybetmek istemediğini ve çözüm bulmaya çalıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Herhangi bir yerden yardım alamayınca 30 bin lira kredi çekip tedavi sürecini başlattım. Hatta bankadakiler 'Ne için' diye sorduğunda, 'Yakınımın sağlık gideri' dedim. Kredimin ardından tam 84 gün boyunca Sütlaç iğne oldu ve sağlığına kavuştu. 84 günün sonunda Sütlaç iyileşti. İyileşmemiş dahi olsa ben onun için elimden geleni yapmış olurdum. Hiç pişman değilim kredi çektiğime. İyi ki de çekmişim. Bakamayacaksanız almayın."

Kedisinin tedavi masraflarının 50 bin lirayı geçtiğini, kredi çektiği için çevresindekilerin kendisiyle dalga geçtiğini belirten Demir, "Bunu gören ve duyan bazı insanlar dalga geçtiler. 'Bir kedi için yapılır mı' diye. Çocuğunuzun olmadığını ve bir evlat edindiğinizi düşünün. Çocuk hastalandı diyelim, hasta diye geri mi vereceksiniz. Onu aldıysanız bakmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"İşten her geldiğimde, beni kapıda karşılaması beni çok mutlu ediyor"

En yakın arkadaşının kedisi Sütlaç olduğunu ve onu kaybetmemek için her şeyi yapabileceğini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Ailem Kastamonu merkezde yaşıyor. Ayda iki haftada bir Kastamonu merkeze ailemin yanına gidip gelirken Sütlaç'ı da yanımda getirip götürüyorum. Sağ olsunlar minibüste de sorun yaratmıyorlar. Sütlaç'ın benimle olmasından çok mutluyum. İşten her geldiğimde, beni kapıda karşılaması beni çok mutlu ediyor. Bir keresinde hastaneye gidecektim annemlere bıraktım 1 haftalığına evde kendimi çok yalnız hissettim. Bana arkadaşlık ediyor evde, onun yeri bende çok farklı. Artık benim ailemin ferdi oldu. Bence evcil hayvanlar aile ferdi. Bazı insanlar sırf cins olduğu için ücret karşılığında farklı ırklardan kedi ya da köpek satın alıyor. Satın almayın sahiplenin."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Engelli Kadından Kedisine 30 Bin Lira Kredi - Son Dakika

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