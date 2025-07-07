Engelli Kursiyerlerden Sanat Dolu Terapi

Afyonkarahisar'da bedensel engelli kursiyerler, kendilerine terapi gibi gelen akrilik resim kursunda yeteneklerini sergiliyor.

Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şubesi ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işbirliğinde akrilik resim kursu açıldı.

Kursa katılan dernek üyesi 14 kişi, resim öğretmenleri Nihat Nazilli'nin yönlendirmesiyle tuvallerine hayallerini çiziyor.

"Burada motive oluyorlar"

Nazilli, AA muhabirine, yaklaşık 6 aydır engelli kursiyerlerinin sanatsal ufkunu açmak için bir arada olduklarını söyledi.

Kursiyerlerin yeteneklerini gördükçe kaygılarının ortadan kalktığını anlatan Nazilli, "Resim yapmayı çok sevdiler. Hevesli oldukları için de çabuk öğrendiler. Tuvallerine istedikleri görselleri fırça ve boyayla resmedebiliyorlar. Onlara resimle rahatlayıp dinlendikleri bir alan oluşturduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Bu ay sergi açacaklarını aktaran Nazilli, bazı kursiyerlerinin resimleri için sipariş aldıklarını öğrenince mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Faruk Özkara da kendisinin de kursa katıldığını, güzel eserler ortaya çıkardıklarını söyledi.

Kursta derslerin renkli geçtiğini belirten Özkara, "Buradaki arkadaşlarımızın hepsi bedensel engelli. Zorlansak da güzel işler çıkardığımızı düşünüyorum. Ben bile altıncı tuvalimi yapmaya başladım. Üyelerimizden güzel geri dönüşler alıyoruz. Burada motive oluyorlar." dedi.

"Toplumdan kopmamak bizleri güçlendiriyor"

Kursiyerlerden Fatma İmrak da kursta öğrendikleriyle güzel tablolar yaptığını söyledi.

Sosyalleşmesi açısından kursun kendisine faydalı olduğuna dikkati çeken İmrak, "Ben sonradan engelli oldum. Bu dünyada mutlu olmaya, kendimizi motive etmeye ihtiyacımız var. Toplumdan kopmamak bizleri güçlendiriyor. Akrilik resim kursu bana terapi gibi geldi. Burada başarılı bir şeyler yapmak heyecan veriyor. Her biten tuval sonrası yenisini yapmak istiyorum. Burada çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Kursiyerlerden Seviye Süngü ise kursta zamanın hızlı geçtiğini, beşinci resmini yaptığını dile getirdi.