Engelli öğrencilere YKS'de ek süre verilmesi tavsiye edildi - Son Dakika
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Engelli öğrencilere YKS'de ek süre verilmesi tavsiye edildi

Engelli öğrencilere YKS\'de ek süre verilmesi tavsiye edildi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) engelli öğrenciye ek süre verilmesi yönünde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) tavsiye kararı verdi. KDK'nin kararında, engelli bireylerin her seviyede eğitim almasını sağlayacak bütünleştirici planlamalara yer verilmesi gerektiği belirtildi.

27.04.2024 11:13  Güncelleme: 11:15
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) engelli öğrenciye ek süre verilmesi yönünde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) tavsiye kararı verdi.

Kurumun kararına göre, serebral palsi nedeniyle yüzde 76 oranında engelli olan bir öğrenci, parmak hareketlerinde ince beceri yokluğu bulunduğunu, kalem tutma, çizme, işlem yapma ve yazma gibi ince motor becerisi gerektiren durumlarda akranlarına göre daha yavaş hareket ettiğini belirterek, gireceği YKS'de ek süre verilmesini talep etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2022'de yayımlanan yönetmelikte engelli öğrencilere ek süre verilmesinin düzenlendiğini ancak 2024'teki bir düzenlemeyle söz konusu uygulamanın 2024-2025 eğitim öğretim yılı başına kadar ertelendiğini bildiren öğrenci, bu yıl gireceği sınavda ek süreden yararlandırılması adına KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, başvurucunun sene kaybına uğramadan 2024'te gireceği sınavda da ek süre uygulamasından yararlandırılması adına ÖSYM Başkanlığına tavsiye kararı verdi.

Kararın gerekçesinden

KDK'nin kararında, engelli bireylerin her seviyede eğitim almasını sağlayacak bütünleştirici planlamalara yer verilmesi gerektiği belirtildi.

Sınavların adaylara fırsat eşitliği sağlayacak biçimde yapılması gerektiği vurgulanan kararda, engellilerin dezavantajlı konumunun iyileştirilmesine yönelik getirilmiş düzenlemelerin idarece karşılanması gerektiğine ifade edildi.

Kararda, "Vatandaşa 2025'te zaten verilecek olan ek sürenin, başvuranın bir yıl sene kaybına uğramadan 2024'teki YKS'de verilmesi gerekir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

Ösym, YKS, Kamu, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli öğrencilere YKS'de ek süre verilmesi tavsiye edildi - Son Dakika

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