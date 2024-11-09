Engelli Öğretmene Boş Gün Sağlandı - Son Dakika
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Engelli Öğretmene Boş Gün Sağlandı

KDK, Denizli'de engelli öğretmenin ders programında bir günlük boşluk bırakılmasını sağladı.

09.11.2024 11:17
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Denizli'de görev yapan engelli öğretmenin haftalık ders programında bir günlük boşluk bırakılmasını sağladı.

KDK'nin açıklamasına göre, Denizli'de görev yapan bir öğretmen, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 7 yıl önce engellilik raporu aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2023'te çıkarılan yönetmelikte yer alan "engelli öğretmenlere haftalık ders programı hazırlanırken muayeneleri için bir günlük boşluk bırakılması" düzenlemesinden faydalandırılmayan öğretmen, haftalık ders programının bu kapsamda düzenlenmesini talep etti.

Okul yönetimi tarafından isteği karşılanmayan öğretmen, KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşme yaparak başvurucunun talebinin karşılanması gerektiğini bildirdi.

KDK'nin girişimi sonucu başvurucu öğretmenin ders programı, talebi doğrultusunda yeniden düzenlendi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Denizli, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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