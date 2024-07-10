Engelli Ramazan Polat'ı darbeden sanık suçlamaları kabul etmedi - Son Dakika
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Engelli Ramazan Polat'ı darbeden sanık suçlamaları kabul etmedi

Engelli Ramazan Polat\'ı darbeden sanık suçlamaları kabul etmedi

Mersin'de belediye otobüsünde engelli Ramazan Polat'ı darbeden A.O.T., yaralama ve hakaret suçlamalarını kabul etmediğini söyledi. Olayın ardından tutuklanan A.O.T., başka bir suçtan tutuklu olduğu için Mersin 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Savunmasında suçlamaları reddeden sanığın duruşması ertelendi.

10.07.2024 16:44
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MERSİN'de belediye otobüsünde engelli Ramazan Polat'ı okul müdürü babası ile darbeden A.O.T. (17), yaralama ve hakaret suçlamalarını kabul etmediğini söyledi.

Olay, 15 Aralık'ta Toroslar ilçesinde meydana geldi. Hastaneden çıkan Hamdiye-Ramazan Polat çifti evlerine dönmek için belediye otobüsüne bindi. Engelli koltuğuna yönelen çift ile koltukta oturan okul müdürü İsmet Turan ve oğlu A.O.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile baba ve oğlu, çifti darbetti. Olaydan sonra taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. İsmet Turan ile oğlu A.O.T., gözaltına alındı. İsmet Turan tutuklandı, oğlu adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bir süre sonra A.O.T. de soruşturma kapsamında tutuklandı. Mersin 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İsmet Turan'a, 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, tahliye edildi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Ramazan Polat ise 21 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Bu suçtan tahliye edilen ve başka bir suçtan tutuklu olan A.O.T., Mersin 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. A.O.T., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşmada savunmasını yapan sanık A.O.T.'nin hakkındaki yaralama ve hakaret iddialarını kabul etmedi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Kaynak: DHA

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