Engelli Sosyal Medya Fenomeni Murat Saraç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde 25 yaşında hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Murat Saraç, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma hastanesinde hayatını kaybeden Saraç'ın cenazesi, evinin önünde helallik alındıktan sonra merkez Çarşı Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazından sonra Doğu Mahallesi mezarlığına defnedildi.

On yıl öğretmenliğini yapan Sebiha Torun, Saraç'ın öğretmeni değil annesi gibi olduğunu belirterek "Çok sosyal, efendi, akıllı ve duygusal bir çocuktu. Vatanını seven bir çocuktu, yaşıtları askere çağrıldığı zaman çok duygusallaşmıştı. Hatta askerlik şubesine beraber giderek ona asker şapkası ve kıyafeti giydirilmişti. O da herkes gibi her şeyinin olmasını isterdi. O da 25 yaşında göçtü ve baharını yaşayamadan gitti Murat'ım." dedi.

Torun, "Toplumla barışıktı, toplumdan hiç kopmadı. X fenomeniydi. Murat oğlumuz aramızdan bir melek olup aramızdan ayrıldı, gençliğini yaşayamadan gitti." diye konuştu.

Saraç'ın cenaze törenine ailesi, Belediye Başkanı Ömer Özalp, Amasya Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Topkaya, 1968 Amasya Spor FK antrenörü Zafer Uysal ve vatandaşlar katıldı.

"fitnatmurat" isimli sosyal medya hesabını yöneten Saraç, doğuştan engelliydi.