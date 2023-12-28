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Engelli Sporcular Ödül Töreninde Sahneye Taşındı - Son Dakika
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Engelli Sporcular Ödül Töreninde Sahneye Taşındı

Erzurum'da düzenlenen 'Sporun Enleri' töreninde bedensel engelli şampiyonlar, sahneye çıkamadı. Tekerlekli sandalyeleriyle sahneye çıkamayan sporcular, arkadaşlarının yardımıyla taşındı.

Engelli Sporcular Ödül Töreninde Sahneye Taşındı
28.12.2023 - 12:30,
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ERZURUM'da başarılı sporcuların ödüllendirildiği 'Sporun Enleri' töreninde bedensel engelli şampiyonlar, sahneye ulaşmada engel yaşadı. 1 metre yüksekliğindeki sahneye tekerlekli sandalyeleriyle çıkamayan sporcular, arkadaşlarının kucağında taşındı.

Erzurum Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 2023 yılında düzenlenen ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı olan sporcular için ödül töreni düzenledi. Çeşitli branşlarda başarılı olan 400 sporcu ile antrenörleri ve ailelerinin katıldığı tören, Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde yapıldı. Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve davetlilerin katıldığı törende konuşan Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, il genelinde 55 spor tesisi, 220 antrenör ve 44 branşta 17 bin lisanslı sporcu bulunduğunu bildirdi. Çelebi, 2023 yılında düzenlenen ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı olan 400 sporcu ile antrenörlerinin ödüllendirildiğini söyledi.

SAHNEYE SANDALYELERİYLE KUCAKLANARAK ÇIKARILDI

Törende bilek güreşi branşında dünya şampiyonu olan Gökhan Seven ile öğrencisi Doğan Gürgen, yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki sahne engelini aşmakta zorlandı. Dünya, Avrupa ve Asya birincilikleri olan, 'Türk terminatör' lakabı ile tanınan ve Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 25-29 Ekim tarihlerinde düzenlenen 'Dünya Dövüş Oyunları'nda sol ve sağ kolda rakiplerini yenerek 2 altın madalya kazanan bedensel engelli Gökhan Seven, ismi okununca arkadaşlarının yardımıyla sahnenin arka tarafından sandalye ile çıkarıldı. Bir süre bekleyen Türkiye 4'üncüsü öğrencisi Doğan Gürgen de arkadaşları ve törene katılanlar tarafından sandalyesiyle birlikte kucaklanarak sahneye taşındı. Ödüllerini alan Seven ve Gürgen, sahneden inerken de zorluk yaşadı. Arka bölümdeki kulis merdivenine tekerlekli sandalyeleriyle gelen sporcular, yine arkadaşlarının yardımıyla inebildi.

Sporculardan Seven, Bu biz bedensel engellilerin yaşadığı bir problem. İnşallah bizim yaşadığımız sıkıntıları bizden sonra gelen nesiller yaşamaz. Engelli her zaman her yerde sıkıntı yaşıyor. Hayatın her noktasında zor bir yaşantımız var dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Erzurum, Gençlik, Spor, Engelliler, Spor, Güncel, Son Dakika

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