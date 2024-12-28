Engelli Yazılımcı Fevzi'nin Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Engelli Yazılımcı Fevzi'nin Başarısı

Engelli Yazılımcı Fevzi\'nin Başarısı

Tekerlekli sandalyeye bağımlı Fevzi Yıldızhan, yazılımlarıyla firmalara hizmet veriyor.

28.12.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 10 yaşından sonra yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdürmek zorunda kalan Fevzi Yıldızhan, köyde kendi imkanlarıyla geliştirdiği yazılımı firmalara pazarlıyor.

Deresinek köyünde ailesiyle oturan 23 yaşındaki Yıldızhan, doğuştan gelen kalp rahatsızlığı nedeniyle 11 aylıkken anjiyo oldu. 10 yaşındaki ikinci ameliyatının ardından yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdürmek zorunda kalan Yıldızhan, böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süre de diyaliz tedavisi gördü.

Liseye kadar eğitimini evde tamamlayan Yıldızhan, bir süre sosyal medyada video içerikleri üretmeye başladı.

Öğretmenleri ve akrabalarının tavsiyesiyle bilgisayar tabanlı yazılımla ilgilenmeye başlayan Yıldızhan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden mezun oldu.

Ülkesine faydalı olmak istiyor

Dört yıldır firmaların e-ticaret ve iş takip projelerine kendi geliştirdiği yazılımla mobil uygulama hizmeti veren Yıldızhan, AA muhabirine, mesleğini çok sevdiğini, kendisini bu alanda en iyi şekilde yetiştirmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Yazılımla ilgili öğrendiklerini ve aklından geçenleri projeye dökebilmeyi başardığını belirten Yıldızhan, "Öğrenmek, üretmek ve geliştirmek hep hoşuma gidiyor. Kendi işimi yapıp, ülkemdeki insanlara istihdam yaratmayı kafaya koydum." dedi.

Yıldızhan, bu işi başarabileceğine inandığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bilgisayar yazılımını öğrendikten sonra 2021'den beri profesyonel olarak firmalarla çalışmaya başladım. Benim gibi engelli birisi için bir şeyleri başarabilmek gerçekten çok önemli. Yazılımcı olduktan sonra insanlar sadece tekerlekli sandalyeyi değil, beni de görmeye başladı. Böylece insanlara bir şeyler katabildiğimi ve yansıtabildiğimi gördüm. Bu şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Güzel geri dönüşler alıyorum. Çalıştığım firmalardan yeni şeyler öğreniyorum. Firma temsilcileri bana köyde yaşadığım için internet problemi yaşayıp yaşamadığımı soruyor. 'Gayet iyi, beni idare ediyor, rahat çalışıyorum.' diyorum."

Her zaman ailesinin desteğini gördüğünü ifade eden Yıldızhan, anne ve babasının ekip arkadaşı olduğunu dile getirdi.

Baba Recep Yıldızhan da gurur duyduğu oğlunun daha güzel şeyler başarabileceğine inandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Mahkum, Mahkum, Eğitim, Güncel, Yaşam, Çay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Yazılımcı Fevzi'nin Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:34 Meteoroloji uzmanı İstanbul’da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi Meteoroloji uzmanı İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi
12:16 “Burası şeriat ülkesi“ sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 13:04:57. #1.12#
SON DAKİKA: Engelli Yazılımcı Fevzi'nin Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.