Engelliler Galoş Üretiyor

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Beypazarı Engelsiz Yaşam Merkezi engellileri, Halk Eğitim Merkezinde galoş imalatı yapıyor.

Engelsiz Yaşam Atölyesinde, hijyen gerektiren yerlerin ihtiyacını karşılamak üzere galoş üretimini öğrenen engelliler, üretimin pek çok aşamasında görev alıyor.

Galoşun kesiminden, dikimine, kalıp sürecinden, rastık geçirilmesine ve ağzının kaynatılmasına kadar her noktası için emek veren engelliler ürettiklerinden kazanç da elde ediyor.

Üretilen galoşlar paketlenerek ilgili kurumlara gönderiliyor.