Engelliler Günü Etkinliği Çınar'da

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Çınar Kaymakamlığının koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle spor salonunda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Eren, etkinlikle özel öğrencilerin akranlarıyla güzel vakit geçirmelerini ve toplumda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Eren, "Engelsiz bir yaşam sürmeleri için toplumda onları görünür kılmak istedik. Bu amaçla burada oyun parkları kuruldu, boyama alanları oluşturuldu." dedi.

Programda, özel öğrencilerin yüzleri boyandı, oyun parkurlarında oyunlar oynandı, öğretmenler eşliğinde çeşitli etkinlikler yapıldı.