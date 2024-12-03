Engelliler Günü Etkinliği Türkeli'de

Sinop'un Türkeli ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Cumhuriyet Ortaokulu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Ardından öğrencilerce şiirler okunarak çeşitli gösteriler sunuldu.
Program, özel eğitim öğretmenlerinin hazırladıkları resim sergisinin açılışı ile son buldu.
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