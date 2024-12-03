Engelliler Günü’nde Etkinlikler Düzenlendi - Son Dakika
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Engelliler Günü’nde Etkinlikler Düzenlendi

Engelliler Günü’nde Etkinlikler Düzenlendi

Kars, Ardahan ve Ağrı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel etkinlikler gerçekleştirildi.

03.12.2024 16:17
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Kars, Ardahan ve Ağrı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Kars Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Sevgi varsa engel yoktur" sloganıyla düzenlenen programda, müzik ve şiir dinletisi, Kafkas, Zeybek ve Gürcü gösterileri ile tiyatro sahneleyen çocuklar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Program, koro gösterisinin ardından sona erdi.

Ardahan

Ardahan'da da gün kapsamında etkinlik düzenlendi.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, özel bireyler ile Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencilerince, şiir dinletisi yapıldı ve ilahiler okundu.

3 Dünya Engelliler Günü dolayısıyla pasta kesimi yapılan etkinliğe katılan Vali Hayrettin Çiçek, engellilerin yaşam alanlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Törene, Vali Çiçek'in eşi Berna Çiçek, diğer ilgililer ve engelliler ile aileleri katıldı.

Ağrı

Ağrı Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte de engellilerin yaptığı ürünler sergilendi.

Vali Mustafa Koç, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, toplumun en değerli bireylerinden olan engelli vatandaşların sorunlarına dikkati çekmek, onların toplumsal hayata katılımını güçlendirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Engelli bireylerin hayat standartlarını yükseltmek, onların toplumsal hayata eşit birer birey olarak katılmalarını sağlamanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"İlimizde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı olarak engelli bireylerimize yatılı bakım hizmeti sunan 4 kuruluşumuzda toplam 272 engelli bireyimize hizmet verilmektedir. Bu bireylerin 185'i erkek, 87'si ise kadındır. Bu kuruluşlarımızdan 1'i resmi, 3'ü ise özel kuruluşlardan oluşmaktadır. 2024 yılı içerisinde, özel bakım merkezlerinde yatılı bakım hizmeti alan engelli bireylerimiz için toplam 86 milyon 550 bin lira ödeme yapılmıştır. Bu önemli destek, engelli vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için hayati bir katkıdır."

284 milyon 500 bin lira engelli aylığı ödendi

Koç, 2024 yılı içerisinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla 7 bin 686 engelli bireye 284 milyon 500 bin lira engelli aylığı ödendiğine anlattı.

Ayrıca, 1732 engelli yakınına da 47 milyon 600 bin lira tutarında engelli yakını aylığı desteği sağlandığını belirten Koç, "Bu yardımlar, engelli bireylerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına ve ailelerinin yanında güçlü bir şekilde varlıklarını sürdürmelerine katkı sunmaktadır. Engelli bireylerimizin evde bakım hizmetleri kapsamında da önemli adımlar atılmaktadır. 2024 yılında, 4 bin 950 engelli vatandaşımız için bakıcılarına toplamda yaklaşık 450 milyon lira ödeme gerçekleştirilmiştir. Bu destek, engelli bireylerimizin aile ortamında huzurlu bir yaşam sürmeleri adına büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.

Engellilerin şiirler okuyup şarkılar söylediği programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ve engelliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Engelliler Günü’nde Etkinlikler Düzenlendi - Son Dakika

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