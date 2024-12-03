Engelliler Günü Şenliği Fatih’te Coşkulu Geçti

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Fatih Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 7. Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği gerçekleştirildi.

Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen şenlikte, işitme engelli çocuklar işaret diliyle İstiklal Marşı okudu, çeşitli dans gösterileri sundu.

Etkinlikte konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, engelli bireylerin huzur ve refahlarının artmasını sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirterek, sevgi, anlayış, yardım ve dayanışmanın önemli olduğunu belirtti.

Turan, engelsiz bir dünyanın hep birlikte inşa edileceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Hem Fatih'imizde hem şehrimizde yaşayan tüm özel çocuklarımıza sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Ecdadımızın kurduğu şehirde yaşıyoruz. Bizler insanı, aileyi muhafaza eden, birlikte huzur ve esenlik içinde yaşayacakları yaşam alanları oluşturan, insani ilişkilerin gelişmesini sağlayan, yaşlılar, çocuklar, kadınlar, engelliler için şehir tasarımı yapan bir medeniyetin mensuplarıyız. Gurur duyarak söylüyorum. Bizim medeniyetimiz sevgi medeniyetidir, merhamet, şefkat, anlayış medeniyetidir."

Turan, engelliler ile ailelerinin yanında olduklarını, belediye olarak hizmetlere devam edeceklerini dile getirdi.

"Spor aşkı engel tanımaz"

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay da farkındalıkların farkına varılması gerektiğine dikkati çekerek, "Engellerin, bireylerde değil beyinlerde olduğunun önemini kavramamız gerekir." dedi.

Dünya Engelliler Günü kapsamında bir araya geldiklerini anlatan Özbay, gençlere şöyle seslendi:

"Sevgili gençler, bizler sizin farkındayız. Bizler sizlerin gerek okul müdürlerimiz gerek belediye başkanlarımız gerek idareci ağabeyleriniz olarak her daim yanınızdayız. Siz bizim baş tacımızsınız. Umut ederim gelecekte hayatı sizlere kolaylaştıracak birçok projeyi, etkinliği hayata geçirebiliriz. Şöyle söylüyoruz. 'Spor aşkı engel tanımaz. Spor aşkı, engellerin üstündedir.' Sizin sevginiz yüreğinizde her şeyden üstün. Hepinizi çok seviyorum."

Şenlik, daha sonra çeşitli etkinlikler ve oyunlarla devam etti.

Etkinliğe, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, engelli çocuklar ve aileleri, öğretmenler ve idareciler katıldı.