Engelliler Haftası'nda Özel Etkinlik

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Sevgi Tekkesi'nde Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Etkinlikte, Akay Narin Özel Bakım Merkezi'nde kalan engelli bireylere yemek ikramında bulunuldu, ardından engelli bireyler halk oyunu gösterisi sundu.

Kaymakam Enver Hakan Zengince, programda yaptığı konuşmada, "Hayata sımsıkı sarılan, hayat enerjinizle, hayat gayretinizle hayattan kopmayan, hepinizin kendine has birçok yeteneği ve kabiliyeti olan, bunu da bir araya geldiğiniz ortamda çok güzel bir şekilde bizlere gösteren, hayata bağlı, neşe dolu insanlarsınız." ifadelerini kullandı.

Akay Narin Özel Bakım Merkezi Kurucu Müdürü Akay Narin, engelli bireylerin gösterdiği gelişime dikkat çekerek, "Birçoğunuzla 2010 yılından beri beraberiz. O kadar güzel ilerlemeler katettik ki sizlerle, okuma yazma bilmeyen okuryazar oldu, parayı tanımayan artık hesap yapar oldu, resim çizemeyen tablolar çizmeye başladı. Siz azmin örneğisiniz." dedi.

Merkezin Sorumlu Müdürü Barış Acar ise Engelliler Haftası kapsamında özel bir gösteri hazırladıklarını belirtti.

Halk oyunu oynayan Dilek Dilara Aydın da "Gösterimiz güzel geçti. Biz bu gösterilerle kendimize daha çok öz güven hissediyoruz ve hayata katılımımız oldukça kolaylaşıyor." diye konuştu.

Programda, engelli bireylerin hazırladığı tablo Kaymakam Zengince'ye hediye edildi, ardından toplu fotoğraf çektirildi.