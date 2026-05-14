Engelliler Haftası'nda Polislerden Öğrencilere Ziyaret

Sinop'ta Engelliler Haftası dolayısıyla polis ekipleri engelli öğrencilerle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu ve beraberindekiler, Sinop Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Burada öğrencilerle buluşan Kılıçoğlu ve polisler, çocuklarla sohbet edip çeşitli oyunlar oynadı.

Engelli bireylerin toplumdaki yerinin önemine dikkat çekilen programda, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.