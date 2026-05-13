Engelliler Haftası\'nda Renkli Etkinlik

Kütahya'da, Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu'nda Engelliler Haftası dolayısıyla Biricik Renkler Panayırı gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, kurulan oyun parkurları ve atölyelerde öğrenciler, eğlenceli vakit geçirip çeşitli meslekleri deneyimledi.

Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, yaptığı konuşmada, ekonomik sorumluluklar kadar sosyal sorumluluklara da önem verdiklerini söyledi.

Özel bireyler için düzenlenen etkinliğe destek vermekten duyduğu mutluluğu dile getiren Argat, şunları kaydetti:

"Her çocuğun kendine özgü ışığı, yeteneği ve özel bir dünyası var. Aslında hepimizi biricik yapan da tam olarak bu farklılıklarımız. Birbirimize benzediğimiz için değil farklı renklerimizle, farklı hikayelerimizle ve farklı yeteneklerimizle hayatı daha güzel, daha anlamlı hale getiriyoruz. Engelliler Haftası da bugünkü etkinlik de bize bunu bir kez daha hatırlatıyor."

Argat, Gürok Grup olarak öğrencilere 2 yıldır staj ve istihdam olanağı sağladıklarını aktardı.

Okulu Müdürü Mehtap Kınalıbaş ise desteklerinden dolayı Argat'a teşekkür ederek, "Çocuklarımızın sosyal hayata daha güçlü katılabilmesi ve geleceğe umutla bakabilmeleri adına kurulan bu bağın bizim için anlamı büyük." dedi.

Kınalıbaş, öğrencilerin hazırladığı ebru tablosunu Argat'a hediye etti.