Engelli Vatandaşlar İsrail ve PKK\'ya Karşı Protesto Düzenledi

Ülkede kar fırtınası alarmı! 2 can kaybı var, OHAL ilan edildi

ANKARA'da engelli vatandaşlar, İsrail'in Gazze'de neden olduğu sivil ölümleri ve Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olması nedeniyle, protez bacaklarını, tekerlekli sandalyelerini, baston ve koltuk değneklerini ABD Büyükelçiliği önüne attı.

Memur-Sen Konfederasyonu Engelliler Komisyonu, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Hak-İş Konfederasyonu'nun aralarında bulunduğu 5 konfederasyondan oluşan İnsanlık Ölmesin Platformu üyeleri, 'Şehitlerimize Rahmet, İsrail ve Yandaşlarına Lanet' yürüyüşü düzenledi. Terörle mücadele gazileri ve engelli vatandaşların aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi, Çukurambar'daki Tuğba Altınok Camii'nden ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü. Ellerinde 'Susma haykır soykırıma hayır', 'Katil İsrail', 'Acil ateşkes' yazılı dövizler taşıyan grup ayrıca, PKK terörünü lanetleyen sloganlar attı. Engelli vatandaşlar, protez bacaklarını, tekerlekli sandalyelerini, baston ve koltuk değneklerini büyükelçiliğin önüne attı.

'UZVUMUZU KAYBETSEK DE BEDENİMİZLE, RUHUMUZLA VİCDANIMIZLA BURADAYIZ'

Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Ahmet Dönmez, vicdansızlık ve adiliğin had safhaya çıktığı bir sürecin yaşandığını belirterek, "Bizim 'terör' dediklerimizin anaları İsrail, babaları ABD olduğu için gayrimeşru çocukları da PKK ve yandaşları oluyor. Bunun için bunlara lanet okumak bunlara vicdansızlığını hatırlatmak için buradayız. Dünyadaki sağlık örgütü, insan hakları dernekleri; kör, sağır, dilsiz olsa da Anadolu'nun körleri, sağırları, dilsizleri ve topalları burada. Bunlara o değerleri atfedip sevindirmememiz lazım. Onların yaptığı tamamen hainlik, vicdansızlık. Her ne kadar kulaklarını tıkasalar da buradan kulakları tıkalı olan arkadaşların, konuşamayan arkadaşların sessiz çığlığını işitmek üzere buradayız. Onun için gerek PKK'nın anası İsrail'e gerek babası ABD'ye gerekse yandaşlarına gayrimeşruları PKK'ya, HDP'ye haykırmak için buradayız. Kim PKK'nın, ABD'nin yanındaysa, biz her türlü uzvumuzu kaybetsek de bedenimizle, ruhumuzla vicdanımızla buradayız" dedi. (DHA)