Engellilere Özel Eğlence Programı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Yeşilay gönüllüleri, engelliler için eğlence programı düzenledi.

Kadirli Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi sentetik çim sahasında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kadirli Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Lütfü Akçiçek, etkinlikte yaptığı konuşmada, amaçlarının engelli bireylerin yaşamın her alanında eşit ve özgür şekilde yer almasını sağlamak olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından engelli bireylerin de katıldığı yumurta taşıma, sandalye kapma, penaltı atma ve çuval yarışı yapıldı.

Müzik dinletisinin ardından etkinlik, protokol üyelerinin resim sergisini gezmesiyle sona erdi.