Engellilere Tarihi Gezi İmkanı - Son Dakika
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Engellilere Tarihi Gezi İmkanı

Engellilere Tarihi Gezi İmkanı

Engelleri Kaldırmak İçin Sefere Çıkıyor Projesi kapsamında 101 engelli, Çankırı'yı ziyaret etti.

03.12.2024 21:17
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"Engelleri Kaldırmak İçin Sefere Çıkıyor Projesi" kapsamında 101 engelli ile Çankırı'ya gelen Turistik Tuz Ekspresi, ziyaretlerin ardından Ankara'ya hareket etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde, Çankırı Valiliği koordinesinde düzenlenen program kapsamında kente gelen 101 engelli, Çankırı'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Çankırı Garı'ndaki karşılamanın ardından 5 bin yıllık geçmişe sahip Yer Altı Tuz Şehri'ni gezen engelliler, daha sonra Çankırı Müzesi ve Sultan Süleyman Camisi'ni ziyaret etti.

Ziyaret esnasında tüm engelli grupların ihtiyaçlarına uygun şekilde işaret dili, sesli ve görsel betimlemeyle tanıtım yapıldı.

Program kapsamında Ankara'dan Çankırı'ya gelen görme engelli Abdurrahman Durdu, etkinliğin güzel düşünülmüş bir program olduğunu belirterek, "Tren yolculuğu da keyifli geçti. Tuzdan yapılmış şekilleri inceleme şansımız oldu. Güzel bir deneyim. Bu mağaranın birçok faydası var. Hem gezi ve kültürel etkinlik hem de içerideki oksijen oranı, nefes konusunda gayet yararlıydı. Etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Geziye katılan görme engelli Ramazan Bilgici de etkinliğin çok güzel olduğunu, Yer Altı Tuz Şehri'ne girdiğinde nefes değişikliği yaşadığını anlatarak, "Böyle anlamlı bir günde geldiğimiz için emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Ziyaretlerin ardından grup, trenle Ankara'ya hareket etti.

Kaynak: AA

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