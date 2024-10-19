Engellilere ve Eski Hükümlülere 103 Milyon TL Destek - Son Dakika
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Engellilere ve Eski Hükümlülere 103 Milyon TL Destek

İŞKUR, engelliler ve eski hükümlüler için 340 projeye 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis etti.

19.10.2024 11:16
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla kendi işini kurmak, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelliler ile eski hükümlülere yönelik bu yılın ikinci döneminde 340 proje için 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis ettiklerini bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR aracılığıyla kendi işini kurmak, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelliler ile eski hükümlü vatandaşlara yönelik destekleri sürdürdüklerini belirtti.

Işıkhan, "Bu yılın ikinci döneminde 340 proje için 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis ettik. Hibe desteklerimize son başvuru tarihi 6 Aralık." ifadelerini kullandı.

Işıkhan 103 milyon 436 bin lira kaynağın, 34 milyon 522 bin lirasının 133 eski hükümlü kendi işini kurma projesine 60 milyon 238 bin lirasının 194 engelli kendi işini kurma projesine, 7 milyon 818 bin lirasının 12 engellilere yönelik mesleki eğitim kursu projesine ve 858 bin lirasının da 1 işe ve iş yerine uyum projesine tahsis edildiği bilgisini de paylaştı.

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Engelliler, Ekonomi, Aralık, Güncel, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engellilere ve Eski Hükümlülere 103 Milyon TL Destek - Son Dakika

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