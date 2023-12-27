Engelliler Uzaktan Çalışma Modeliyle Daha Fazla İş Hayatında Yer Alıyor

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, uzaktan çalışma modeli sayesinde engellilerin çalışma hayatında daha fazla yer aldığını memnuniyetle gördüklerini belirtti.

Değirmenci, konfederasyon genel merkezinde düzenlenen "Engelli İşçilerin Uzaktan Çalışma Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitim Programı"nda yaptığı konuşmada, programın engellilerin çalışma koşullarının daha da iyileşmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Kadınlar ve engelliler başta olmak üzere toplumun tüm kesimini kucaklayan çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Değirmenci, tüm dünyada etkisini gösteren Kovid-19 salgını nedeniyle yaygınlaşan uzaktan çalışma sisteminin bazı kurumlarda hala devam ettiğini aktardı.

Bu sistemin birçok engelliye uzaktan çalışma fırsatı sağladığını anlatan Değirmenci, "Bu modelin çalışanlar ve işverenler açısından birçok sorunu çözüme kavuşturduğunu görüyoruz. Bu model sayesinde engelli çalışanların daha fazla çalışma hayatı içerisinde yer aldığını memnuniyetle görüyoruz. Bu modelle birçok birey istihdama katılabiliyor." dedi.

Bununla birlikte uzaktan çalışma modelinin engelliler açısından bazı sorunları da beraberinde getirdiğini belirten Değirmenci, "Uzaktan çalışanların, iş yerine gidenlerle aynı haklara sahip olmadığını görüyoruz. Fazla mesai, kıdem tazminatı gibi haklardan ayrı bırakıldığını görüyoruz. Bu sorunun çözülmesi için girişimlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısını doğru bulmuyoruz"

Tüm dünyadaki Müslümanların maddi ve manevi yanında olmayı sürdürdüklerini söyleyen Değirmenci, HAK-İŞ'in Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılaya 5 milyon lira bağışta bulunduğunu hatırlattı.

Asgari ücrete ilişkin duruşlarını daha önce ifade ettiklerini aktaran Değirmenci, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısını doğru bulmuyoruz. Ülkemizde ekonomi ve finans konusunda hizmet veren 3 konfederasyon var. Bunların temsil ettiği işçiler var. Onların da bu komisyonda yer alabileceği modele ihtiyaç var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar eğitim programı kapsamında sunum yaptı.