Engellilikle Mücadele: Hanifi Varlı’nın Başarı Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engellilikle Mücadele: Hanifi Varlı’nın Başarı Hikayesi

30.05.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüzde 60 bedensel engelli Hanifi Varlı, azmiyle memurluktan şube müdürlüğüne yükseldi.

AKSARAY'da yüzde 60 bedensel engelli Hanifi Varlı (42), azmiyle önce memur, ardından şef ve şube müdürü oldu. Varlı, "Engelli arkadaşlar hayatla mücadele etsinler. Hiç bırakmasınlar. Yeter ki hayatla mücadele etsinler" dedi.

Aksaray'da yaşayan 3 çocuk babası Hanifi Varlı, 2003 yılında liseden mezun olduktan sonra Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girdi. Varlı daha sonra bir okulda memur oldu. Hanifi Varlı, bir yandan memurluk yaparken, bir yandan da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi, ardından Aksaray Üniversitesi'nde tezli yüksek lisansını tamamladı. Varlı, daha sonra 2009 yılında kurum içi yükselme sınavlarında başarılı olup İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şef oldu. Varlı, 2023 yılında da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı sınavda il birincisi olup, şube müdürlüğüne yükseldi ve 3 yıldır da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürlüğü yapıyor.

'DERECE YAPARAK ŞUBE MÜDÜRÜ OLDUM'

Doğuştan bedensel engelli olduğu belirten Hanifi Varlı, "Bu engelime rağmen bıkmadım, yorulmadım ve engel tanımadım. İlkokul, ortaokul ve liseyi Aksaray'da okudum. 2 üniversite bitirdim. Aksaray Üniversitesi'nde tezli yüksek lisans yaptım. Aynı yıl bir okulda memur olarak görev yapmaya başladım. Daha sonra bakanlığın açmış olduğu görevde yükselme sınavında girerek 2009 yılında şef oldum. Sonrasında 2023 yılında yazılı, sözlü sınavda il birincisi oldum ve Türkiye'de derece yaparak şube müdürü olarak atandım. Engelli arkadaşlar hayatla mücadele etsinler. Hiç bırakmasınlar. Yeter ki hayatla mücadele etsinler. Yeter ki bize engel olunmasın, güvenilsin. Biz güvenildiğimiz zaman en iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Yüzde 60 oranında bedensel engelim var. İlkokula başlamadan önce 6 yaşında Konya ve Tarsus'ta 2 kez ayaklarımdan ameliyat oldum. Daha önce ayaklarımın tamamını yere basamıyordum. Milli Eğitim Müdürümüz ile Valimizin destekleri, bana olan güvenleri, ailemin destekleriyle bana hiçbir zaman engelimi hiç hissettirmediler. Ben çok önemli görevlerde bulundum. Şu anda işlerimi elimden geldiği kadar azimli yapmaya devam ediyorum. Bu yaşıma kadar annem, babam, eşim ve mesai arkadaşlarım destek oldu. Onların desteğiyle buralara geldim" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engellilikle Mücadele: Hanifi Varlı’nın Başarı Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Schengen vizesinde karaborsa krizi Fiyatlar 1000 euroya kadar ulaştı Schengen vizesinde karaborsa krizi! Fiyatlar 1000 euroya kadar ulaştı
Zeynep Sönmez, Fransa Açık’ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi
Göle’de kayıp kadının cesedi bulundu Göle'de kayıp kadının cesedi bulundu
Hatay ve Osmaniye’yi sel vurdu Evler, yollar ve araçlar zarar gördü Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
Av tüfeği aniden ateş aldı Kuzenini başından vurdu Av tüfeği aniden ateş aldı! Kuzenini başından vurdu
Özlem Çerçioğlu’dan CHP’de olup bitenler hakkında ilk yorum Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum

13:15
CHP Genel Merkezi’nde arbede Partililerle güvenlikler birbirine girdi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Partililerle güvenlikler birbirine girdi
12:59
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde karanfillerle karşılandı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı
12:40
“Kocamla ilişkin var“ dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
"Kocamla ilişkin var" dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
12:14
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
11:38
Rakam inanılmaz İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
10:53
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 13:30:36. #7.13#
SON DAKİKA: Engellilikle Mücadele: Hanifi Varlı’nın Başarı Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.