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Engelsiz Antalya İçin Bir Araya Geldiler

Engelsiz Antalya İçin Bir Araya Geldiler

Antalya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, engelli bireyler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelerek toplumsal duyarlılık ve engellerin aşılması konusundaki kararlılığını vurguladı.

03.12.2024 17:36  Güncelleme: 17:51
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve engelli bireyler ile bir araya geldi. Böcek, "Aramızda hiçbir zaman engeller olmadı ve olmayacak. Asıl engel sevgisizliktir, hoşgörüsüzlüktür. Engelsiz bir Antalya için çalışıyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir dizi etkinlikle kutladı. Etkinliklere Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, engelli dernekleri, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra etkinlik halk oyunları gösterisiyle başladı.

"Tüm engelleri hep beraber aşmakta kararlıyız"

Törenin açılışında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumsal duyarlılığın oluşturulması açısından önemli bir gün olduğuna dikkat çeken Başkan Muhittin Böcek, "Engelsiz bir dünya için tüm engelleri hep beraber aşmakta kararlıyız. Bu tesisimizde 500'ün üzerinde özel gereksinimli bireye dünya standartlarında rehabilitasyon ve eğitim hizmeti vermekteyiz. Bu sosyal tesisin yapımını başlatan Menderes Türel ve Mustafa Akaydın hocam olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

"Aramızda hiçbir zaman engeller olmadı ve hiçbir zaman olmayacak"

Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik çalışmalarını anlatan Muhittin Böcek, "Antalya merkez ve ilçelerimizde bulunan engelli hizmet merkezlerimizle engellilerin sorunlarına daha kolay ve daha hızlı çözüm konusunda her zaman yanlarındayız. Şehrimizde yaşayan ve ziyarete gelen yıllık yaklaşık 55 bin engelli vatandaşlarımız için, engelsiz plajlarımızla birçok hizmetleri ücretsiz olarak vermekteyiz. Engelli bireylerin yaşamalarını kolaylaştırıcı rampa, eşik düzenlemeleri, tutunma barları gibi yaşamı kolaylaştırıcı hizmetlerimiz devam etmektedir. Aramızda hiçbir zaman engeller olmadı ve hiçbir zaman engeller olmayacak. Asıl engel sevgisizliktir, hoşgörüsüzlüktür. Engelsiz bir Antalya için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Daha sonra özel gereksinimli bireyler, Başkan Muhittin Böcek'e günün anısına çiçek takdim etti. Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin hazırladığı müzikli gösteri ise büyük beğeni topladı. Engelli bireyler çalan müzikler eşliğinde dans ederek ve oynayarak keyifli bir gün geçirdi. Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı orkestrası da mini bir konser verdi. Özel öğrenciler konserde bol bol oynadı. Etkinliklerin sonunda ise Başkan Muhittin Böcek, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantı yaparak, sorunları dinledi. Başkan Böcek, son olarak özel bireylere, spor malzemeleri dağıttı.

Kaynak: ANKA

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