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Engelsiz Kültür Merkezi Açılıyor

Engelsiz Kültür Merkezi Açılıyor

Ankara'da görme engellilere özel müze yer alacak Ulus Kültür Merkezi, Mart'ta hizmete girecek.

08.11.2024 11:50
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından tarihi Ulus bölgesinde inşa edilen 90 bin metrekarelik Ulus Kültür Merkezi, görme engelliler için özel bir müzeye de ev sahipliği yapacak.

Altındağ ilçesindeki tarihi Ulus bölgesindeki Bentderesi mevkisinde hayata geçirilecek kültür merkezi projesi kapsamında, ulaşımın daha düzenli hale gelmesi için bölgede yıllardır hizmet veren Keçiören ve Mamak dolmuşları merkezin iki katlı kapalı otoparkına taşınacak.

Ulus esnafının ve bölgeye gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak alışveriş üniteleri ve 265 araçlık açık otopark bulunan kültür merkezinde, ABB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anadolu Medeniyetler Müzesi ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde görme engellilere yönelik müze de yer alacak.

Müzede, Anadolu Medeniyetler Müzesi'ndeki eserlerin kopyası, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek özel tasarım ve TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen silikon sistemle, görme engelli ziyaretçilerin dokunarak inceleyebilmeleri için üç boyutlu olarak sergilenecek. Eserler sesli bilgilendirme ile de ziyaretçilere sunulacak.

"Ankara'nın tarihi canlandırılacak"

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin kamuya ve özel sektöre ait çok sayıdaki müzelerle ve ören yerleriyle Ankara turizminin cazibe merkezi olduğunu vurguladı.

Bölgedeki trafik sorununun merkezle sona ereceğini belirten Ödemiş, "Biz oradaki dolmuşların tamamını bitmek üzere olan kültür merkezi projesinin altındaki 2 katlı kapalı alana taşıyoruz. Yine bir katında da hem Ulus'taki esnafımızın hem de Ulus'a gelen misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak üçüncü büyük bir kapalı otoparkımız, etrafında da 265 araçlık açık otoparkımız mevcuttur." diye konuştu.

Sanat galerileri, alışveriş merkezleri, kültür alanlarının bulunacağı merkezdeki otoparktan çıkan Keçiören ve Mamak'a yolcu taşıyacak dolmuşların, 40 ayrı koridordan geçeceğini anlatan Ödemiş, dolmuşların güzergahındaki koridorlara verilecek sokak isimleri ile Ankara'nın tarihinin canlandırılacağını söyledi.

"Temel hedefimiz engelsiz bir kent yaratmak"

Kültür merkezinde görme engelliler için 1085 metrekarelik alan üzerinde bir müzenin de yer alacağını bildiren Ödemiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kültür merkezi çalışmamız yüzde 95 oranında tamamlandı. Kültür merkezimiz en geç mart ayında hizmete girmiş olur. Bugün görme engelli olmayan ziyaretçiler, Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni, geçmiş uygarlıklara ait pek çok objeyi ve neolitik çağdan günümüze kadar uzanan tarihi eserleri gezebiliyorsa, aynı şekilde görme engelli vatandaşlarımız da bu müzede objelere dokunarak gezebilecekler.

İnteraktif bir müze olacak. Onların yanı sıra başka müzelerle de işbirliği yaparak telif hakkını alıp yine aynı şekilde burada sergileyebileceğiz. Müzeyle birlikte aslında ABB olarak temel hedefimiz engelsiz bir kent yaratmak. Salt müze alanında değil yaşamın tüm alanında bir kent yaratmak. Ben o açıdan bu projenin, hem başkent oluşumuzun 101'inci yıl dönümüne hem de başkente yaraşır bir proje olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: AA

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