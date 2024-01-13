 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Enkaz kentin sokak hayvanlarına can oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Enkaz kentin sokak hayvanlarına can oldu

Depremin vurduğu Hatay'da enkaza dönen şehirde sokak hayvanlarına yardımsever Hakan Yavuz, umut oldu. Yavuz, Antakya'nın sokaklarını tek tek gezerek yaklaşık 200 kediye mama dağıtıyor. Depremin ardından kenti terk eden insanlarla birlikte sokak hayvanları da açlık ve susuzlukla mücadele ediyordu. Hakan Yavuz, sokak hayvanlarını yalnız bırakmayarak onlara umut oldu. Her gün en az 200 kediye mama veren Yavuz, köpekler, kuşlar ve diğer canlılara da yardım ediyor. Bu çabasını sürdürmeyi planlayan Yavuz, insanları da sokak hayvanlarına duyarlı olmaya davet ediyor.

Enkaz kentin sokak hayvanlarına can oldu
13.01.2024 - 17:13,
Abone Ol

Enkaz kentin sokak hayvanlarına can oldu

Hayvan sever vatandaş, "Depremin üçüncü gününden bu yana besleme çalışmalarına devam ediyorum"

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da enkaza dönen şehirde sokak hayvanlarına yardımsever Hakan Yavuz, umut oldu. Yavuz, Antakya'nın sokaklarını tek tek gezerek yaklaşık 200 kediye mama dağıtıyor

Asrın felaketinde Hatay'ın Antakya ilçesi yerle bir olmuş ve şehir adeta enkaza dönmüştü. Antakyalıların kenti terk etmesiyle sokak hayvanları da açlık ve susuzlukla karşı karşıya kalmıştı. Sokak hayvanları unutmayansa hayvan sever vatandaşlar oldu. Hayvan sevgisiyle ön plana çıkan Hakan Yavuz, deprem sonrası kentine dönerek enkaz kentin sokak hayvanlarına umut oldu. Yavuz, Antakya'nın sokaklarını tek tek gezerek yaklaşık 200 kediye mama dağıtıyor

Ayakta binanın kalmadığı kent merkezinde sokak hayvanlarının yağmurdan kaçacakları bir çatı bile olmadığına dikkat çeken Hakan Yavuz, "Antakya'dan, ailemi gönderdim. Herkes gitti, ben çıkmadım. Hatta Mersin'den döndüm, geldim. Sokak hayvanlarını yalnız bırakmak istemedim. Sokak hayvanlarının insanlara ihtiyaçları var. Sokak hayvanları her anlamda zor durumdalar. Yağmur yağdığında kafalarını sokacak bir yer bile yok. Büyük bir trajedi. Bence insanları kurtaramadık belki bu şehri paylaştığımız bu canları kurtarabiliriz" dedi.

"Depremin üçüncü gününden bu yana besleme çalışmalarına devam ediyorum"

Depremin 3. gününden itibaren sokak hayvanlarına mama dağıtmaya başladığını belirten Yavuz, "Beslemeyi önceden birçok farklı noktada yapıyordum, ancak sonradan biraz azaltmak zorunda kaldım. Şu an günde en az 4 veya 5 farklı noktada hayvanlara yardım ediyorum. Ayrıca arabayla seyahat ederken de doğaçlama olarak da yardım yapıyorum. Her gün en az 200 kediye mama veriyorum ve bunun yanı sıra köpekler, kuşlar ve kumrular da dahil olmak üzere diğer canlılara da yardım ediyorum. Elimden geldiğince bu işi sürdürmeye çalışıyorum. Ayrıca, insanları da sokak hayvanlarına duyarlı olmaya davet ediyorum. Depremin üçüncü gününden bu yana besleme çalışmalarına devam ediyorum ve bu rutini hiç aksatmadan sürdürmeyi planlıyorum. Bu çabamızın bir parçası olarak kendi hayatlarımdan da fedakarlık yapıyorum" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hakan Yavuz, Antakya, Hatay, Hayvan Hakları, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enkaz kentin sokak hayvanlarına can oldu - Son Dakika


18:08
İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21
Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:20
Bakan Özhaseki'den Kahramanmaraşlı şehidimizin ailesiyle ilgili açıklama: Kendi istekleriyle konteyneri depo olarak kullanıp çadırda kalıyorlar Bakan Özhaseki'den Kahramanmaraşlı şehidimizin ailesiyle ilgili açıklama: Kendi istekleriyle konteyneri depo olarak kullanıp çadırda kalıyorlar

Son Dakika
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:20 Bakan Özhaseki'den Kahramanmaraşlı şehidimizin ailesiyle ilgili açıklama: Kendi istekleriyle konteyneri depo olarak kullanıp çadırda kalıyorlar
15:05 Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25 Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 18:24:59. #1.12#
SON DAKİKA: Enkaz kentin sokak hayvanlarına can oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement