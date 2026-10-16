Enterprise Singapore, eylülde elektronik ihracat artışını yüzde 107,6 olarak açıkladı - Son Dakika
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Enterprise Singapore, eylülde elektronik ihracat artışını yüzde 107,6 olarak açıkladı

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Enterprise Singapore, eylülde elektronik ihracat artışını yüzde 107,6 olarak açıkladı
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Enterprise Singapore, Singapur'un petrol dışı ihracatının eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,4 arttığını bildirdi. Eylülde yapay zeka talebiyle elektronik ihracatı yüzde 107,6, toplam mal ticareti ise yüzde 50,8 yükseldi.

SİNGAPUR, 16 Ekim (Xinhua) -- Singapur'un petrol dışı ihracatı, ağustostaki yüzde 46,1'lik artışın ardından eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68,4 oranında yükseldi.

Enterprise Singapore cuma günü yaptığı açıklamada, yapay zekaya yönelik güçlü talebin desteğiyle elektronik ihracatının yüzde 107,6, elektronik dışı ihracatın ise yüzde 54,2 arttığını belirtti.

Petrol dışı yeniden ihracat, ağustostaki artışı sürdürerek eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,8 yükseldi. Elektronik ürünlerin yeniden ihracatı yüzde 64,2 artarken, elektronik dışı ürünlerin yeniden ihracatı ise yüzde 22,1 artış kaydetti.

Toplam mal ticareti eylülde yüzde 50,8 artarak bir önceki ayda kaydedilen yüzde 44,4'lük yükselişi sürdürürken, söz konusu dönemde hem ihracat hem de ithalat büyüme sergiledi.

Kaynak: Xinhua
Yapay ZekaSingapurİhracatEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

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