Enver Aysever'e hapis şoku! YouTube yayını başını yaktı

Enver Aysever\'e hapis şoku! YouTube yayını başını yaktı
17.02.2026 13:23
Muhalif kimliğiyle tanınan gazeteci Enver Aysever hakkında yeni bir gelişme yaşandı. YouTube yayınlarınlarındaki ifadeleriyle tutuklanan Aysever hakkında, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi.

Gazeteci Enver Aysever, 10 Aralık 2025'te kendi sosyal medya hesabı/ YouTube yayınında bazı ifadeler kullandı. Bu ifadeler arasında "Sağcılık suçtur, sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz" gibi cümleler yer aldı.

Bu sözler üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.

ALGI YAPILDIĞINI SAVUNDU

Aysever, ifadesinde söz konusu videonun bir kısmının sosyal medyada kesilerek yayıldığını ve algı yaratıldığını savundu. Ancak mahkeme, suçlamalar kapsamında tutuklanmasına karar verdi.

GERİ VİTES YAPMIŞTI

Tepkilerin odağı olan Aysever yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sosyolojik gerçeği dikkate alındığında yüzde 70'i muhafazakâr ve milliyetçilerden oluşan bir topluluğa hakaret etmesinin mümkün olmadığını, 30 yıllık gazeteci olduğunu ve kesinlikle sağ görüşlü insanları aşağılama kastıyla hareket etmediğini ifade etti.

Kaynak: DHA

