Enver Aysever\'e hapis şoku! YouTube yayını başını yaktı

Gazeteci Enver Aysever, 10 Aralık 2025'te kendi sosyal medya hesabı/ YouTube yayınında bazı ifadeler kullandı. Bu ifadeler arasında "Sağcılık suçtur, sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz" gibi cümleler yer aldı.
Bu sözler üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.
Aysever, ifadesinde söz konusu videonun bir kısmının sosyal medyada kesilerek yayıldığını ve algı yaratıldığını savundu. Ancak mahkeme, suçlamalar kapsamında tutuklanmasına karar verdi.
Tepkilerin odağı olan Aysever yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sosyolojik gerçeği dikkate alındığında yüzde 70'i muhafazakâr ve milliyetçilerden oluşan bir topluluğa hakaret etmesinin mümkün olmadığını, 30 yıllık gazeteci olduğunu ve kesinlikle sağ görüşlü insanları aşağılama kastıyla hareket etmediğini ifade etti.
