Epstein Davasında Eksik FBI İfadeleri İddiası

25.02.2026 10:34
ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein davasında birçok FBI ifadesinin eksik olduğunu açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığının (DOJ), reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein davasına ilişkin yayımladığı belgelerde, onlarca ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tanık ifadesinin eksik olduğu iddia edildi.

CNN'in Adalet Bakanlığı verileri ve mahkeme kayıtları üzerinde yürüttüğü incelemeye dayandırdığı habere göre, Epstein'ın eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in avukatlarına sunulan kanıt listesinde yaklaşık 325 tanık mülakatı yer alırken, bu kayıtların 90'dan fazlasının Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan arşivde bulunmadığı tespit edildi.

Haberde, dosyaların ilk kez yayımlanmaya başlamasından bu yana bazı belgelerin internet sitesinden kaldırılıp daha sonra tekrar eklendiği belirtildi.

Epstein mağdurlarından bazılarının kendi FBI ifadelerini içeren belgelere Bakanlığın sitesinde ulaşamadıklarını söylediği aktarılan haberde, Maxwell'e ait kanıt dökümlerinde yer alan bazı belgelerin seri numaraları olmadan veya karartılmış şekilde dosyaların başka bölümlerinde bulunabileceği ihtimaline de işaret edildi.

Belgelerde, Trump'ı suçlayan mağdurun ifadeleri eksik

Haberde, eksik olduğu belirtilen kayıtlar arasında, Epstein'in kendisini çocuk yaşta istismar ettiğini söyleyen ve ABD Başkanı Donald Trump'ı cinsel istismarla suçlayan bir mağdura ait FBI ifadelerinin de bulunduğu ileri sürüldü.

Maxwell'e ait dökümlerde, Trump'ı suçlayan kadının 2019'da FBI ihbar hattını arayarak Epstein'in mağduru olduğunu bildirdiği, daha sonra avukatının ofisinde ifade verdiği bilgileri yer alırken, söz konusu belgelere Bakanlık tarafından yayımlanan dosyalar arasında rastlanmadığı belirtildi.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Robert Garcia, CNN'e yaptığı açıklamada, eksik olduğu ileri sürülen belgelere işaret ederek, Trump yönetiminin Epstein dosyalarının yayımlanmasını zorunlu kılan yasaya uyup uymadığının sorgulanması gerektiğini söyledi.

Bakanlık iddiaları reddetti

Öte yandan, bir Adalet Bakanlığı sözcüsü, Epstein dosyalarındaki bazı belgelerin silindiği iddialarını reddederek, "Hiçbir belge silinmedi, kapsam dahilindeki tüm belgeler yayımlandı." dedi.

Sözcü, yayımlanmayan belgelerin "kopya, gizli nitelikte ya da devam eden federal soruşturmanın parçası" olduğunu savundu.

Buna karşın uzmanlar, mülakat raporlarının bir soruşturmanın "en temel yapı taşı" olduğunu belirterek, bu belgelerin eksikliğinin Epstein ağının tam olarak aydınlatılmasını engellediği görüşünü paylaştı.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

