Epstein'in Fuhuş Ağına Havalimanı Bağlantısı

26.02.2026 16:30
Epstein'in fuhuş ağına dahil kadınlar İngiliz havalimanlarını kullanarak yurtdışına gitti.

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in kurduğu fuhuş ağı içinde yer alan kadınların, Epstein'in tutuklandığı 2019'a kadar İngiliz havalimanları üzerinden başka ülkelere gittiği ortaya çıktı.

İngiliz The Times gazetesinin uçuş kayıtlarından elde ettiği bilgilere göre, Epstein ve kurduğu reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı içinde yer alan kadınlar, 2019'a kadar İngiliz havalimanlarını kullandı.

Epstein'in özel jetiyle 60'tan fazla İngiliz havalimanlarına indiği belirlenirken, pedofili iddialarıyla tutuklandığı 2019 yılına kadar kurduğu fuhuş ağı içindeki kadınların tarifeli uçaklarla İngiliz havalimanları üzerinden uçuşunu sağladığı bilgisi elde edildi.

Bu havalimanları arasında Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Londra'nın batısındaki Northolt Üssü bulunurken; 6 farklı emniyet gücü bu verilerle ilgili inceleme yaptı.

Eski Başbakan Gordon Brown da 6 emniyet müdürlüğüne bu konuda sorular yöneltirken, özellikle Kral 3. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'un askeri üsler aracılığıyla Epstein bağlantılı kadınlarla buluşup buluşmadığını sordu.

Rus kadın, Temmuz 2019'da Londra-New York uçuşu yaptı

Elde edilen verilere göre bir Rus kadın, Temmuz 2019'da Londra-New York arası uçuş yaptı. Söz konusu Rus kadın, 1 Temmuz'da Londra'dan New York'a gitti, 9 Temmuz'da ise geri döndü.

Rus kadın için Epstein'in asistanı Lesley Geoff tarafından iptal edilebilen bir otel rezervasyonunun yapıldığı ortaya çıktı.

Epstein'e ait özel jet ise Mayıs 2015'te indiği Northolt Hava Üssü'nden yakıt aldı. Bu uçuş dışında Epstein, Londra'ya çoğunlukla Luton Havalimanı'ndan girdi.

Kaynak: AA

