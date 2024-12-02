Erakçi: Astana Sürecine Destek Vurgusu - Son Dakika
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Erakçi: Astana Sürecine Destek Vurgusu

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Suriye'de istikrar için daha yakın diyaloğun önemini belirtti.

02.12.2024 16:20
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Astana sürecinin kazanımlarının korunması gerektiğini belirterek Suriye'de istikrarın sağlanması için daha yakın istişare ve diyaloğun önemini vurguladı.

Erakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İranlı Bakan Erakçi, "Astana sürecinin kazanımlarının korunmasında fikir birliğini sağladık. Bir sonraki Astana toplantısını da kararlaştırdık. Biz bu süreci destekliyoruz. Bu sürecin tıkanmasını engellememiz lazım." dedi.

Bölgede barış ve istikrarın korunması için Suriye'deki barış ve istikrarın korunması gerektiğini savunan Erakçi, "Suriye ile ilgili bölgedeki istişareler büyük önem arz ediyor. Bu minvalde Türkiye ile istişare de her zaman büyük öneme sahip. Suriye'deki gerilimi azaltma konusunda istişare çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerin çok iyi düzeyde gerçekleştiğini vurgulayan Erakçi şunları kaydetti:

"İstişarelerimiz net, dostane ve yapıcıydı. Suriye'nin barış ve istikrara doğru ilerlemesi konusunda mutabıkız. Toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması gerekiyor. Suriye'de iyi bir yönetim için de gereken tedbirlerin alınması gerekiyor.

Bazı konularda görüş ayrılığımız olsa da daha yakın istişare ve diyalog konusunda karar aldık. Bölgenin istikrarı doğrultusunda işbirliği yapacağız."

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Türkiye, Suriye, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

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