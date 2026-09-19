Erakçi, Barrot'a Fransa'nın 1 milyon 500 bin Cezayirliyi katlettiğini öne sürdü.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un, İran'da zorunlu başörtüsü kuralını ihlal gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı suçlayıcı paylaşıma tepki gösterdi.

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Barrot'un Emini'nin ölümü dolayısıyla İran'ı "baskıcı" olmakla suçlayan paylaşımına cevap verdi.

Barrot'un mesajını alıntılayan Erakçi, "Timsah gözyaşlarını kes Barrot. ABD bizim okul çocuklarımızı katlettiğindeki sessizliğiniz her şeyi söyledi." ifadelerini kullandı.???????

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "Fransa, bağımsızlık savaşı veren 1 milyon 500 bin Cezayirliyi katletti. Paris, onlardan en az onda birini resmen kaydetmiştir fakat sömürgeci suçlardan dolayı özür dilemekten kaçınıyor." ifadeleriyle Barrot'a tepki gösterdi.

Barrot, Emini'nin ölüm yıldönümünde ABD merkezli X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Emini'nin "özgürlük" talebi nedeniyle öldürüldüğünü belirterek İran'ı baskıcı olmakla suçlamıştı.