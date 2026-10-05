Erakçi ile Mirzoyan Tahran'da ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı - Son Dakika
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Erakçi ile Mirzoyan Tahran'da ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı

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İran ve Ermenistan dışişleri bakanları Erakçi ile Mirzoyan, Tahran'da ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Erakçi Erivan ile ilişkilere önem verdiğini belirtirken, Mirzoyan Stratejik Ortaklık Anlaşması ile bağların derinleşeceğini söyledi.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, başkent Tahran'da gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahran'da bir araya gelen Erakçi ve Mirzoyan, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik kararlılıklarını vurguladı.

Erakçi, ülkesinin Erivan ile ilişkilerine büyük önem verdiğini belirtti. Kafkasya ve Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesinin bölgesel güvenlik açısından kritik olduğunu kaydeden Erakçi, Tahran'ın bu yöndeki çabalarını aktardı.

Mirzoyan ise Tahran ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasındaki bağların geliştirilmesinin önemine işaret etti. Mirzoyan, İran-Ermenistan Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte ikili ilişkilerin daha da derinleşeceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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