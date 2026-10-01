Erakçi, Japon mevkidaşı Motegi'ye telefonda ABD ile diplomatik girişimleri anlattı - Son Dakika
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Erakçi, Japon mevkidaşı Motegi'ye telefonda ABD ile diplomatik girişimleri anlattı

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı; Erakçi ABD ile yürütülen diplomatik girişimlerin son durumunu anlattı, Motegi Japonya'nın pozisyonunu açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak ilgi alanlarına giren konuları ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı'nın Telegram sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ile Motegi telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak ilgi alanlarına giren konular ele alındı.

Erakçi, Japon mevkidaşına ABD ile yürütülen diplomatik girişimlerin son durumu hakkında bilgi verdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motagi de ülkesinin bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak ilgi alanlarına giren konulardaki pozisyonunu açıkladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erakçi, Japon mevkidaşı Motegi'ye telefonda ABD ile diplomatik girişimleri anlattı - Son Dakika
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