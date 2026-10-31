Erakçi, Merz'in enerji sözlerine 'kırmızı çizgiler artık mazide kaldı' dedi - Son Dakika
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Erakçi, Merz'in enerji sözlerine 'kırmızı çizgiler artık mazide kaldı' dedi

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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Almanya Başbakanı Merz'in Avrupa'ya 100 milyar avroyu aşan enerji maliyeti yüklendiği sözlerine tepki gösterdi. Erakçi, Merz'in İsrail ve ABD bombardımanlarını övgüyle karşıladığını belirterek 'Kırmızı çizgiler artık mazide kaldı' dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ABD ile İran arasındaki gerilim nedeniyle Avrupa'ya 100 milyar avrodan fazla enerji maliyeti yüklendiğine ilişkin açıklamasına tepki vererek "Kırmızı çizgiler artık mazide kaldı." dedi.

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Merz'in açıklamasına ilişkin bir haberi alıntılayarak tepki gösterdi.

"Geçen yıl İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik bombardımanları başladığında, Merz bunları övgüyle karşıladı." ifadesini kullanan Erakçi, bunu "Avrupa'nın kirli işlerini yapmak" şeklinde niteledi.

Erakçi, 100 milyar avronun İran Silahlı Kuvvetlerinin kendilerine zarar vermeye cüret edenlere vuracağı "dünyayı sarsacak darbeye kıyasla hiçbir şey" olmadığını savunarak "Kırmızı çizgiler artık mazide kaldı." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA
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