Erakçi, Netanyahu'yu 'yozlaşmış kumarbaz' diye niteledi, ABD senatörlerini andı - Son Dakika
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Erakçi, Netanyahu'yu 'yozlaşmış kumarbaz' diye niteledi, ABD senatörlerini andı

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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, X paylaşımında İsrail Başbakanı Netanyahu'yu 'aranan savaş suçlusu' olarak niteledi. Erakçi, Netanyahu'nun 'yozlaşmış kumarbaz gibi' Amerikan kanıyla kendini kurtarmaya çalıştığını, ABD senatörlerinin bile bu işten çıkmak istediğini savundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Yozlaşmış bir kumarbaz gibi çaresizce daha fazla Amerikan kanı ve servetiyle kendini kurtarmaya çalıştığını" savundu.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu'yu hedef aldı.

"Netanyahu, ellerinde Arap, Amerikan ve İranlı kanı bulunan, aranan bir savaş suçlusu. Adaletten kaçmak için kendi halkına da hiç saygı göstermiyor." değerlendirmesinde bulunan Erakçi, ABD'li yetkililerin bile Netanyahu'dan şikayetçi olduğunu dile getirerek "(Netanyahu) Yozlaşmış bir kumarbaz gibi çaresizce daha fazla Amerikan kanı ve servetiyle kendini kurtarmaya çalışıyor. ABD senatörleri bile bu işten çıkmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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