Erasmus programı kapsamında Burdur'a gelen gönüllülere itfaiye eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erasmus programı kapsamında Burdur'a gelen gönüllülere itfaiye eğitimi

Erasmus programı çerçevesinde Burdur'a gelen 35 gönüllü itfaiyeciye Burdur İtfaiyesi tarafından yangınla ve afetle mücadele eğitimi verildi.

26.08.2024 23:03  Güncelleme: 23:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erasmus programı çerçevesinde Burdur'a gelen 35 gönüllü itfaiyeciye Burdur İtfaiyesi eğitim verdi

BURDUR - Erasmus+K152 You Gençlik Değişim programı ile 4 Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya ve Romanya'dan Burdur'a gelen 35 gönüllü itfaiyeciye Burdur itfaiyesi tarafından 6 gün boyunca verilecek yangınla ve afetle mücadele eğitimi bugün gerçekleştirilen tatbikat ile başladı.

ERASMUS+ K152 YOU Gençlik Değişimleri Programı çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Naturulers Gençlik Grubu yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan "Influencers of Mother Earth" projesi Burdur'da başladı. Projede Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Romanya ve Türkiye'den toplam 35 katılımcı yer alıyor. Proje de katılımcıların doğa koruyuculuğu görevi üstlenerek kurgulanmış çeşitli etkinliklerle doğanın korunması konusunda farkındalık kazanmalarını amaçlıyor.

26 Ağustos'ta başlayıp 31 Ağustos'ta son bulacak eğitimlerde Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Burdur Belediyesi Katı Atık Bertaraf Merkezi Müdürlüğü paydaş kurum olarak yer alıyor.

Bugün gerçekleştirilen ilk tatbikatta Burdur İtfaiyesi ekipleri tarafından 35 katılımcıya yangınla mücadele konusunda uygulamalı eğitim verildi. Katılımcılar herhangi bir yangına hem nasıl müdahale edeceklerini öğrendiler hem de bol bol eğlendiler.

Eğitim programı hakkında bilgi veren Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak; "Erasmus projesi kapsamında 4 ülkeden 35 öğrenciyi ağırladık. 5 farklı dalda onlara eğitim verdik. Orman yangınlarından ev yangınlarına, akaryakıt yangınlarından gaz yangınlarına kadar bilgi ve deneyimlerimizi öğrencilerimizle paylaştık. Kısa zamanda büyük bir etkinlik gerçekleştirdik. Umarım faydalı olmuştur. Farkındalık açısından çok iyi bir eğitim süreci geçirdik. Burdur İtfaiye ülkeler arası da çalınmalarına devam ediyor." dedi.

Tatbikat eğitimi sonunda konuşan Çek Cumhuriyetli katılımcı Lukas Trampota; "Böyle bir deneyim yaşadığım için çok mutluyum çünkü daha önce hiç böyle bir deneyimim olmamıştı. O yüzden de bu söndürme işini görmek beni çok mutlu etti. Burdur'un ve Türkiye'nin güvenli olduğunu gördüm, bu da bu itfaiyecilerin sayesinde. Burada olmaktan çok mutluyum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Burdur, İtfaiye, Çevre, Acil Durum, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erasmus programı kapsamında Burdur'a gelen gönüllülere itfaiye eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:51 Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı
21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
20:43 Diyarbakır’da skandal olay Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler Diyarbakır'da skandal olay! Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler
19:16 Adana’da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti Adana'da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti
18:58 İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal “Mescid-i Aksa“ çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal "Mescid-i Aksa" çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
11:34 Kate Middleton, uzun bir aradan sonra ilk kez Pazar ayinine gelirken görüntülendi Kate Middleton, uzun bir aradan sonra ilk kez Pazar ayinine gelirken görüntülendi
11:24 Gençlik yıllarına döndüler Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de Ceylan’ın filtresinden nasibini aldı Gençlik yıllarına döndüler! Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de Ceylan'ın filtresinden nasibini aldı
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:56 Maça damga vuran anlar Ancelotti, Arda Güler’e yapılan hareket sonrası çılgına döndü Maça damga vuran anlar! Ancelotti, Arda Güler'e yapılan hareket sonrası çılgına döndü
10:50 Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
10:45 Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in ayrılığının altından yasak aşk çıktı Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in ayrılığının altından yasak aşk çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 00:28:29. #1.12#
SON DAKİKA: Erasmus programı kapsamında Burdur'a gelen gönüllülere itfaiye eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement