Erasmus programı kapsamında Burdur'a gelen gönüllülere itfaiye eğitimi

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Erasmus programı çerçevesinde Burdur'a gelen 35 gönüllü itfaiyeciye Burdur İtfaiyesi eğitim verdi

BURDUR - Erasmus+K152 You Gençlik Değişim programı ile 4 Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya ve Romanya'dan Burdur'a gelen 35 gönüllü itfaiyeciye Burdur itfaiyesi tarafından 6 gün boyunca verilecek yangınla ve afetle mücadele eğitimi bugün gerçekleştirilen tatbikat ile başladı.

ERASMUS+ K152 YOU Gençlik Değişimleri Programı çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Naturulers Gençlik Grubu yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan "Influencers of Mother Earth" projesi Burdur'da başladı. Projede Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Romanya ve Türkiye'den toplam 35 katılımcı yer alıyor. Proje de katılımcıların doğa koruyuculuğu görevi üstlenerek kurgulanmış çeşitli etkinliklerle doğanın korunması konusunda farkındalık kazanmalarını amaçlıyor.

26 Ağustos'ta başlayıp 31 Ağustos'ta son bulacak eğitimlerde Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Burdur Belediyesi Katı Atık Bertaraf Merkezi Müdürlüğü paydaş kurum olarak yer alıyor.

Bugün gerçekleştirilen ilk tatbikatta Burdur İtfaiyesi ekipleri tarafından 35 katılımcıya yangınla mücadele konusunda uygulamalı eğitim verildi. Katılımcılar herhangi bir yangına hem nasıl müdahale edeceklerini öğrendiler hem de bol bol eğlendiler.

Eğitim programı hakkında bilgi veren Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak; "Erasmus projesi kapsamında 4 ülkeden 35 öğrenciyi ağırladık. 5 farklı dalda onlara eğitim verdik. Orman yangınlarından ev yangınlarına, akaryakıt yangınlarından gaz yangınlarına kadar bilgi ve deneyimlerimizi öğrencilerimizle paylaştık. Kısa zamanda büyük bir etkinlik gerçekleştirdik. Umarım faydalı olmuştur. Farkındalık açısından çok iyi bir eğitim süreci geçirdik. Burdur İtfaiye ülkeler arası da çalınmalarına devam ediyor." dedi.

Tatbikat eğitimi sonunda konuşan Çek Cumhuriyetli katılımcı Lukas Trampota; "Böyle bir deneyim yaşadığım için çok mutluyum çünkü daha önce hiç böyle bir deneyimim olmamıştı. O yüzden de bu söndürme işini görmek beni çok mutlu etti. Burdur'un ve Türkiye'nin güvenli olduğunu gördüm, bu da bu itfaiyecilerin sayesinde. Burada olmaktan çok mutluyum." ifadelerine yer verdi.