Erbaa\'da Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kiremit ve tuğla üretimi yapılan fabrikanın fırın bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü fabrikada, bayram tatili dolayısıyla çalışma yapılmadığı öğrenildi. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Fabrika sahiplerine geçmiş olsun dileğinde bulunan Karagöl, "Çok şükür bir yaralı yok, bir ölüm yok. Birçok kişinin evine ekmek götürdüğü bir yer burası. Zannediyorsam ateşlemenin olduğu yerden çıkan bir yangın. Kontrol altına alındı. Allah beterinden korusun." dedi.

Yangın sonrası fabrikanın fırın bölümünde büyük çaplı hasar meydana geldi.