Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen baskında bir miktar uyuşturucu ham maddesiyle çeşitli aparatlar ele geçirildi.
Polis ekiplerince Y.D, F.K. ve A.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 zanlı sevk edildikleri ilgili hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Erbaa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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