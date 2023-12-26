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Erbaa'da yüksek gerilim hattı demirleri çalan zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
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Erbaa'da yüksek gerilim hattı demirleri çalan zanlı serbest bırakıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 5 köyde bulunan 15 yüksek gerilim hattı direğine ait demirlerin çalındığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erbaa\'da yüksek gerilim hattı demirleri çalan zanlı serbest bırakıldı
26.12.2023 - 15:15,
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde yüksek gerilim hattı direklerinin demir parçalarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, TEİAŞ ekiplerinin yaptıkları kontrol sırasında, 5 köyde 15 yüksek gerilim hattı direğine ait demirlerin çalındığını tespit edildi.

İhbar üzerine jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda olayla ilgili S.M. (33) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erbaa'da yüksek gerilim hattı demirleri çalan zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
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