Erbakan Bitlis'te Teşekkür Ziyareti Yaptı - Son Dakika
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Erbakan Bitlis'te Teşekkür Ziyareti Yaptı

Erbakan Bitlis\'te Teşekkür Ziyareti Yaptı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bitlis'te esnafı ziyaret ederek teşekkür etti.

18.10.2024 17:26
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YENİDEN Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, ziyaret ve toplantılara katılmak amacıyla Bitlis'e geldi. Esnaf ziyareti yapan Erbakan, "Halkımızla, esnafımızla bir araya geldik. Güroymak ve Mutki ilçelerinde bildiğiniz gibi yerel seçimlerde Yeniden Refah Partimiz çok ciddi bir başarı elde etti. Burada hem teşkilatımıza hem de halkımıza teşekkür ziyaretini gerçekleştirdik dedi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin başarı sağladığı Bitlis merkez ve ilçelerine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Kent merkezindeki Ulu Camii meydanında vatandaşlarla selamlaşıp sohbet eden Erbakan, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ziyareti sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerinde Güroymak ve Mutki ilçelerinde parti olarak ciddi bir başarı elde ettiklerini belirterek, "İl başkanımız ve teşkilatımızla birlikte Bitlis merkezde de kısa da olsa bir ziyareti gerçekleştirdik. Cenabıallah hayırlı eylesin. Halkımızla, esnafımızla bir araya geldik. Buradan önce Güroymak'taydık. Güroymak'ta bildiğiniz gibi yerel seçimlerde Yeniden Refah Partimiz çok ciddi bir başarı elde etti. Ziyaretlerimizde hem teşkilatımıza hem de halkımıza teşekkür ziyaretini gerçekleştirdik. İlk ziyaretimizi Güroymak ilçemize gerçekleştirdik. Bitlis merkezdeki programdan sonra da Mutki ilçemize geçeceğiz. Mutki, yerel seçimde Yeniden Refah Partimiz büyük bir başarı gösterdi, ciddi bir oy aldı. Orada da hem Mutki teşkilatımıza hem de halkımıza teşekkür ziyaretimizi yapacağız. Arkasından da belde belediyemiz Aydınlar Belediyesi'ne ziyarette bulunacağız. Programlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Ziyaretlerimizde en sıcak bir şekilde, en samimi bir şekilde bizleri bağrına basıyor bölge halkı. Allah kendilerinden razı olsun dedi. Erbakan'ın, Mutki ve Adilcevaz ilçelerine yapacağı ziyaretlerin ardından da kara yoluyla Muş'a, oradan da uçakla Ankara'ya gideceği belirtildi.

Haber Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN BİTLİS,

Kaynak: DHA

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