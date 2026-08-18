Erbakan: Çerçeve Yasa'da çekimseriz, uygulamada sorun olmamasını dileriz - Son Dakika
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Erbakan: Çerçeve Yasa'da çekimseriz, uygulamada sorun olmamasını dileriz

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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Çerçeve Yasa'ya çekimser oy verdiklerini hatırlatarak, yasanın uygulamada sıkıntı yaratmamasını ve terör örgütünün silah bırakmasını diledi. Erbakan ayrıca ekonomide israf ve faize giden kaynakları eleştirerek, milletin alternatif aradığını söyledi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Çerçeve Yasa"da hem "evet" hem de "hayır" dedikleri maddeler bulunduğu için "çekimser" oy kullandıklarını hatırlatarak, "İnşallah uygulamada şüphelenilen sıkıntılar oluşmaz. Terör örgütü silahları bırakır. Daha önceki çözüm sürecinde olduğu gibi sıkıntıları inşallah yaşanmadan tamamına erer" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Çubuk ilçe başkanlığı açılışında konuştu. Erbakan, Türkiye'de vatandaşların temel sorununun "paylaşımda adaletsizlik" olduğunu savundu. Asgari ücretli, emekli, çiftçi, köylü ve küçük esnafın ekonomik sorunlar yaşadığını belirten Erbakan, "Türkiye'nin yüzde 80'inin yoksulluk sınırı altında olduğunu, yüzde 45'inin de gelir seviyesi bakımından açlık sınırının altında bir mücadele içerisinde olduğunu görüyoruz" dedi.

Erbakan, ekonomik sorunların kaynak yetersizliğinden değil, iktidarın "yanlış tercihleri ve paylaşımda adaleti sağlamaması" nedeniyle yaşandığını öne sürerek, "Senede 2,7 trilyon lira faize gidiyor. 2,7 trilyon lirayı siz faize vermek yerine asgari ücretliye verseniz, 8 milyon asgari ücretlinin maaşını 56 bin liraya çıkartabilirsiniz" diye konuştu.

Kamudaki israf ve "imtiyazlı holdinglere" aktarıldığını iddia ettiği kaynakları da eleştiren Erbakan, "2 trilyon israfa, 1,5 trilyon imtiyazlı holdinglere; 3,5 trilyon. 2,7 trilyon da faize; 6,5 trilyon liraya yakın" dedi. Erbakan, bu kaynakların işçi, memur, emekli, çiftçi, köylü ve küçük esnafa aktarılması gerektiğini söyledi.

"DENK BÜYÇE YAPARAK FAİZ CANAVARINDAN KURTULMAK MÜMKÜN"

Yeniden Refah Partisi'nin ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, israfın ve "imtiyazlı holdinglere, rantiyeye haksız kaynak aktarımının" önlenmesiyle denk bütçe yapılabileceğini savundu.

Erbakan, "Bizim yapacağımız, israfı önlemek, imtiyazlı holdinglere, rantiyeye haksız kaynak aktarımını önlemek, böylece denk bütçeyi yaparak faize giden parayı da kurtarmak ve bu üçünün toplamı olan 6,5 trilyon lirayı işte bugün Çubuk'ta kucaklaştığımız halkımıza doğrudan doğruya, millete vermek olacak" ifadelerini kullandı. Erbakan, bu politikaların daha önce Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı döneminde uygulandığını belirterek, "Biz yaptık, yine yaparız" dedi.

ÇERÇEVE YASA'YA "ÇEKİMSER" OY KULLANMA GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Fatih Erbakan, açıklamasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yasa teklifinin hazırlanması aşamasında Yeniden Refah Partisi milletvekillerinden imza istendiğini belirten Erbakan, "Biz burada kendimizin hazırlamadığı bir yasa teklifi olduğu için ve içerisinde de terör örgütü mensuplarının affedilmesine yönelik madde bulunması sebebiyle buna biz imza vermedik" dedi.

Erbakan, partisinin "çekimser" oy kullanmasının "fikir değişikliği" olarak değerlendirilmesinin yanlış olduğunu vurgulayarak, "Biz herhangi bir fikir değişikliğine veya karar değişikliğine gitmedik. Bunu biz yetkili kurullarımızda, danışmanlarımızla, genel başkan yardımcılarımızla istişare ettik ve 'çekimser' oy vermenin uygun olacağını düşünerek ilk kararımız olarak ve son kararımız olarak 'çekimser' oy verdik" diye konuştu.

Yasanın terör örgütünün tasfiyesi ve silah bırakmasına ilişkin hükümlerine "hayır" demeyi uygun bulmadıklarını ifade eden Erbakan, "Terörün sona ermesine ilişkin bir madde. Tabii ki buna hayır demeyi uygun görmüyoruz. Bu ne kadar olursa olsun, eksiğiyle, fazlasıyla yine de gerçekleştirilmesi halinde fayda sağlayacak bir süreç olarak görüyoruz" dedi.

Fatih Erbakan, yasanın terör suçlularının cezalarının infazına ilişkin düzenlemelerini ise eleştirerek, bunun "dolaylı yoldan af" anlamına geldiğini savundu. Erbakan, "Biz burada kararın gazilerimize ve şehit ailelerine bırakılması gerektiğini düşünerek milletimizin bir referandumla buna karar verebileceğini ifade ederek yasanın bu maddesine de 'hayır' demeyi uygun bulduk" ifadelerini kullandı.

"Çerçeve Yasa" içerisindeki maddelerde hem "evet" hem de "hayır" dedikleri maddeler bulunması nedeniyle "çekimser" oy kullandıklarını hatırlatan Erbakan, "İnşallah uygulamada şüphelenilen sıkıntılar oluşmaz. Terör örgütü silahları bırakır. Daha önceki çözüm sürecinde olduğu gibi sıkıntıları inşallah yaşanmadan tamamına erer" şeklinde konuştu.

"MİLLETİMİZ BİR ALTERNATİF ARIYOR"

Türkiye'de siyasetin sıkışmış durumda olduğunu savunan Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyen ve kamuoyu araştırmalarında kararsız görünen seçmen kitlesine dikkat çekti. Erbakan, "Milletimiz bir çıkış yolu arıyor, bir alternatif arıyor, bir umut arıyor" diyerek, Milli Görüş çizgisindeki partiler ile muhafazakar ve mütedeyyin seçmen kitlesine sahip partilerin bir birliktelik oluşturmasının yeni bir yol açabileceğini söyledi.

Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi arasındaki görüşmelerin sürdüğünü belirten Erbakan, seçim iş birliği ihtimaline ilişkin ise şunları söyledi:

"Seçimde nasıl bir iş birliği yapılabilir, nasıl milletimize umut olunabilir, nasıl bir sinerji oluşturulabilir, güçlü bir çıkış ortaya konulabilir, birlikte ne yapılabilir? Türkiye'yi düze çıkarmak için bununla ilgili istişarelerimizi, görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Eğer somut bir gelişme olursa tabii kamuoyuyla da paylaşacağız."

Kaynak: ANKA

Fatih Erbakan, Ekonomi, Güncel, Refah, Sp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbakan: Çerçeve Yasa'da çekimseriz, uygulamada sorun olmamasını dileriz - Son Dakika

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