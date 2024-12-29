Erbakan'dan Çözüm Süreci Vurgusu - Son Dakika
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Erbakan'dan Çözüm Süreci Vurgusu

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Fatih Erbakan, çözüm sürecinin bölge halkı ile yürütülmesi gerektiğini belirtti.

29.12.2024 17:12
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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretinin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin olarak, "Çözüm sürecinin, bölge insanıyla bölgedeki halkla yürütülmesi son derece önemlidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Diyarbakır'da düzenlenen Yeniden Refah Partisi İl Kongresi öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hükümetin Öcalan açılımına yönelik eleştirilerini dile getiren Erbakan, şunları söyledi:

"Muhatap Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşımızın kendisi olmalı"

"Abdullah Öcalan da örgüte 'Silah bırakın' çağrısı yapacaksa bunu da bulunduğu yerden, İmralı'dan yapması uygun olacaktır. Eğer böyle bir çağrıda bulunulacaksa da 'Hayır bulunmasın, böyle bir şeye gerek yok' da elbette ki diyemeyiz. Ama asıl olarak çözüm sürecinin, bölge insanıyla bölgedeki halkla yürütülmesi son derece önemlidir. Herhangi bir çözüm olacaksa, muhatabın milyonlarca Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşımızın temsilcisi olarak bir örgüt değil, bölgedeki vatandaşlarımızın kendisi olması gerekir. Bu süreçte, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, aşiret liderleri, bilim insanları, akademisyenler, düşünürler ve basın mensupları gibi bu bölgenin sosyokültürel yapısını yansıtan tüm kesimlerle bir araya gelinmeli, meşru talepler müzakere edilmelidir. Ana dilde eğitim, yıllardır dile getirilen bir taleptir. Türkçe devletin resmi dili olarak kalabilir, ancak Kürtçe ve Zazaca eğitim veren özel okulların, anaokullarının ve üniversitelerde Kürt Dili ve Edebiyatı bölümlerinin sayısının artırılmasında hiçbir sakınca yoktur. Bunun yanı sıra, yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması, Türkiye'nin üniter yapısına ve toprak bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde değerlendirilebilir."

"Batıda insanımız hangi haklara sahipse doğuda da aynı haklara sahip olmalıdır"

Erbakan, Türkiye'nin üniter yapısına zarar verilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Doğuyu batıdan ayırt etmeden, Türk'ü Kürt'ten, Arap'ı Çerkez'den, hiçbirini mezhep ve ırk ayrımı gözetmeksizin, kucaklayarak bir çözüm süreci yürütülmelidir. Batıda insanımız hangi haklara sahipse doğuda da aynı haklara sahip olmalıdır" ifadesini kullandı.

"Milletimiz, mevcut durumdan rahatsız ve değişim istiyor"

Erbakan, kongrede yaptığı konuşmada "Yeniden Refah Partisi olarak, sadece 10 ay arayla gerçekleşen iki seçimde oylarımızı yüzde 100'ün üzerinde artırarak Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olduk. Üye sayımız da hızla büyüyerek 610 bine ulaştı. Milletimiz, mevcut durumdan rahatsız ve değişim istiyor. Bu değişim için 'Milli Görüş' diyor" dedi. Erbakan, şunları kaydetti:

"Bugün 20 milyon insan sosyal yardımla geçiniyor, 8 milyon insan yakacak yardımı alıyor. Açlık sınırı altında yaşayan milyonlarca vatandaşımız var. İstanbul'da halkın yarısı geçen ay en az bir gıda ürününü alamadı. Diyarbakır'da vatandaşlar, indirimli pirinç alabilmek için saatlerce kuyruk bekliyor. Biz bu adaletsizliği, üretim ve istihdamı önceleyen politikalarla çözeceğiz. Sadakaya muhtaç bir toplum değil, kendi ayakları üzerinde duran, üreten bir toplum oluşturacağız."

"Üretim-istihdam-ihracat modelini benimseyeceğiz"

Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin 'Milli Görüş' ilkeleri doğrultusunda maddi ve manevi kalkınmayı gerçekleştirecek politikalar sunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Türkiye'nin sorunlarını çözmek için ekonomide israfı önleyeceğiz, imtiyazlılara haksız kaynak aktarımını durduracağız. Vergi sistemini adil hale getirip borç-faiz ekonomisi yerine üretim-istihdam-ihracat modelini benimseyeceğiz. Gençlerimize kaliteli eğitim, istihdam ve insanca bir yaşam sunacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erbakan'dan Çözüm Süreci Vurgusu - Son Dakika

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