Erbakan'dan Merkez Bankası'na Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erbakan'dan Merkez Bankası'na Tepki

14.05.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Erbakan, enflasyon hedefinin yükseltilmesine karşı çıkarak ekonominin kötüleştiğini vurguladı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon hedefini yeniden yükseltmesine tepki göstererek, "Satın alma gücü tükeniyor, umutlar tükeniyor, hayaller tükeniyor. Ekonomi her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Sayın Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı, başarınız zaten yok da, hedefiniz nedir sizin? 'Önceki AK Parti iktidarından' enkaz halinde devraldığınız ekonomiyi daha da beter hale getirmek mi? Ekonomik bağımsızlığı tamamen sonlandırmak mı? Hedefiniz her ne ise; milletin sabrı taştı. Bu işi yapamadığınız açık seçik ortada. Artık bir an önce sandık gelsin" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Merkez Bankası'nın 2026 yılı enflasyon hedefini bir kez daha yukarı yönlü revize etmesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erbakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"3 SENEDİR ENFLASYONU DÜŞÜRECEĞİZ HİKAYESİ ANLATIYORSUNUZ"

"Merkez Bankası 2026 enflasyon hedefini bir kez daha yükseltti. Ara hedef yüzde 16'dan yüzde 24'e, yıl sonu beklentisi ise yüzde 26'ya yükseldi. 2027 ve 2028 enflasyon tahminleri de sıralı olarak yükseltildi. Hani bu enflasyon tek haneli rakamlara düşecekti? Hani milleti rahatlatacaktınız? Hani sabır istiyordunuz? Tam üç senedir 'enflasyonu düşüreceğiz' hikayesi anlatıyorsunuz. Ama enflasyon artıyor, faizler artıyor, borçlar artıyor, vergiler artıyor. Satın alma gücü tükeniyor, umutlar tükeniyor, hayaller tükeniyor. Ekonomi her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Kriz her geçen gün daha da derinleşiyor."

"ARTIK BİR AN ÖNCE SANDIK GELSİN"

Esnaf, çiftçi, köylü, emekli, memur, asgari ücretli hepsi perişan. Sayın Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı, bir başarınız zaten yok da hedefiniz nedir sizin? Önceki AK Parti iktidarından enkaz halinde devraldığınız ekonomiyi daha da beter hale getirmek mi? Ekonomik bağımsızlığımızı tamamen sonlandırmak mı? Türkiye'yi Londra bankerlerine, dış güçlere bağımlı kılmak mı? Hedefiniz her neyse milletin sabrı taştı. Bu işi yapamadığınız açık seçik ortada. Artık bir an önce sandık gelsin, milli görüş gelsin ve esaret bitsin."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbakan'dan Merkez Bankası'na Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:55:58. #7.13#
SON DAKİKA: Erbakan'dan Merkez Bankası'na Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.