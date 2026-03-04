Erbakan: Türkiye, Orta Doğu Projesi'nden çekilmeli - Son Dakika
Erbakan: Türkiye, Orta Doğu Projesi'nden çekilmeli

04.03.2026 18:23
Fatih Erbakan, Türkiye'nin Büyük Orta Doğu Projesi'nden çekilmesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı harekete geçirmesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " Türkiye, kendine güvenenlere umut vermek üzere, Büyük Orta Doğu Projesi'nden çekildiğini ilan etmelidir. Kürecik'teki radar üssü ile İncirlik'teki hava üssünü kapatmalıdır. D-8'i aktifleştirerek zulüm ve adaletsizlikler karşısında dik duruş sergilemelidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD ve İsrail'in bölgesel politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erbakan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ABD ve İsrail'in bölgesel işgal planlarına karşı koyabilecek, siyonist yayılmacılığı durdurabilecek tek güç, Allah'ın izniyle Türkiye'dir. Türkiye, bölgenin gerçeği, kadim halkların güvenilir dostu ve ortak geleceğidir. Orta Doğu denklemi Türkiye'siz kurulamayacağı gibi, Türkiye'ye yönelik tehditkar tavır ve açıklamalar da arkası boş şantajlardan ibarettir."

"Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı harekete geçirmelidir"

Tüm bu nedenlerle bir kez daha diyoruz ki; Türkiye, kendine güvenenlere umut vermek üzere, Büyük Orta Doğu Projesi'nden çekildiğini ilan etmelidir. Kürecik'teki radar üssü ile İncirlik'teki hava üssünü kapatmalıdır. D-8'i aktifleştirerek zulüm ve adaletsizlikler karşısında dik duruş sergilemelidir. İsrail ve ABD karşısında tamamen diz çöken Birleşmiş Milletler'e karşı İslam İşbirliği Teşkilatı'nı harekete geçirmelidir. Körfez ülkelerinin İran'a karşı İsrail'i destekleyen tutumlarına karşı diplomatik ataklar gerçekleştirmelidir.

Kuşku yok ki, İslam ülkelerindeki mezhep kavgaları ve etnik çatışmaların arkasında da bugünleri önceden tasarlayan şeytani planlar vardır."

