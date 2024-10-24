Erbaş: Gazze'deki zulme karşı iyilik für çalışmalıyız

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, " Gazze'de, Filistin'de olanları görüyorsunuz. Burada yapılan zulümlerden kötülüğü yaygınlaştıranların üzüldüğünü zannetmeyin, bunlar ibadet niyetiyle bunu yapıyorlar, inançlarının gereği olarak bunu yapıyorlar. İslam alemi olarak bu kötülüğü ortadan kaldırmak için onlardan daha fazla çalışmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "İyilik Çalıştayı"na katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Erbaş, dinin varlık sebebinin büyük oranda iyiliğin yaygınlaştırılması olduğunu ifade ederek, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tüm peygamberlerin kıssasında iyiliklerinin anlatıldığını belirtti.

Erbaş, yeryüzünü kötüleştirmeye çalışan bir hareketin olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu hareketin adına 'Tanrı'yı kıyamete zorlayanlar hareketi' diyoruz. Tanrı'yı kıyamete zorlamak, kötülüğü yaygınlaştırmakla oluyor. Protestanlık içerisinden çıkan bir Evanjelizm tarikatı. Bugün adeta dünyayı idare eden o büyük güçleri Evanjelikler ele geçirmişler hatta Yahudileri de ele geçirmişler ve ellerinde oynatıyorlar.

Gazze'de, Filistin'de olanları görüyorsunuz. Burada yapılan zulümlerden kötülüğü yaygınlaştıranların üzüldüğünü zannetmeyin, bunlar ibadet niyetiyle bunu yapıyorlar, inançlarının gereği olarak bunu yapıyorlar. İslam alemi olarak bu kötülüğü ortadan kaldırmak için onlardan daha fazla çalışmamız lazım. Bu inancın batıl olduğunu herkese anlatmamız lazım, bilmeyenlere, gençlere, çocuklara öğretmemiz lazım."

"Dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine elimizi uzatmaya gayret ediyoruz"

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) yeryüzünde iyiliği hakim kılmanın mücadelesini verdiğine işaret etti.

"Din, dil, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV olarak elimizi uzatmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullanan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal yardımlardan eğitime, camilerin inşaatından gönüllerin ihyasına kadar birçok alanda hayri çalışmaları aralıksız sürdürmeye gayret ediyoruz. Müslüman azınlıkların, yoksulların, kimsesizlerin, çaresizlerin savaşlara, işgallere ve afetlere maruz kalanların umudu ve sevinci olmaya gayret ediyoruz."

Diyanet İşleri Başkanlığı, TDV ve Diyanet Akademisi Başkanlığının mart ayında kurulduğunu ifade eden Erbaş, 13-20 Mart tarihlerini "İyilik Haftası" olarak kutlamayı planladıklarını bildirdi.

Çalıştaya Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman da katıldı.