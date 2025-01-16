Erbaş'tan Gazze için Ateşkes Temennisi - Son Dakika
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Erbaş'tan Gazze için Ateşkes Temennisi

Diyanet Başkanı Erbaş, Gazze'deki ateşkesin tüm insanlık için hayırlı olmasını diledi.

16.01.2025 22:16
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze'de sağlanan ateşkesin başta Filistin halkı olmak üzere, bölge ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkese ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in gerçekleştirdiği azgın ve acımasız bombardımanlar altında hayat mücadelesi veren Gazze'de sağlanan ateşkesin başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, bölgemiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."

Gazze halkının haklı mücadelesini ve onurlu direnişini bir kez daha selamladığını, bu uğurda şehadete kavuşan Filistinlileri rahmetle yad ettiğini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Dün olduğu gibi bugün de hakkın, haklının ve mazlumun yanında olmaya, zalimin ise karşısında durmaya devam edecek, dünyanın gözü önünde soykırıma maruz kalan Gazze halkının yaralarını hep birlikte saracak, hep birlikte yeniden ayağa kalkacağız inşallah. Bu vesileyle bütün Müslümanları ve dini, mezhebi, ırkı ne olursa olsun dünyanın bütün vicdanlı insanlarını bu ateşkesin kalıcı olmasını sağlamak için çaba sarf etmeye, evini, yuvasını kaybetmiş, öz yurdunda garip öz vatanında parya yapılmak istenen Filistinli, Gazzeli kardeşlerimize maddi manevi destek olmaya davet ediyorum. Bu hepimiz için asgari bir insanlık vazifesidir."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Ali Erbaş, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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