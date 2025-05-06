Erbil'deki Hiran Tekkesi'nde Tarihi Eserler Koruma Altında - Son Dakika
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Erbil'deki Hiran Tekkesi'nde Tarihi Eserler Koruma Altında

Erbil\'deki Hiran Tekkesi\'nde Tarihi Eserler Koruma Altında

Şaklava'daki Hiran tekkesinde, 7 asırlık şiir ve Osmanlı eserleri korunuyor, saldırılara uğradı.

06.05.2025 13:11
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Irak'ın Erbil kentine bağlı Şaklava ilçesindeki tekkede, Selçuklu Devleti devrinde yaşayan şair Enveri'nin yaklaşık 7 asırlık şiiri ve Osmanlı Sultanı Abdülaziz adına basılan kitapların da yer aldığı tarihi el yazması eserler büyük bir özenle korunuyor.

Şaklava'nın Hiran bölgesindeki tarihi Hiran tekkesinin, 400 yıllık geçmişiyle bölgede dini açıdan önemli bir rolü bulunuyor.

Irak rejiminin 1961 ve 1987'deki saldırıları nedeniyle tekkedeki birçok el yazması eser zarar görürken, 1297 yılında toplanan şair Enveri'nin şiirlerinin yer aldığı kitaptan da saldırılar nedeniyle tek sayfanın kaldığı belirtiliyor.

Osmanlı'dan kalan eserlerin de muhafaza edildiği tekkede, Sultan Abdülaziz adına basılan kitaplar da korunuyor.

Irak rejiminin saldırılarında birçok eser zarar gördü

Tekke sorumlusu Hana Kaki Hiran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hiran bölgesinin dini, ilmi ve tarikat anlamında başat bir rol oynadığını belirtirken, el yazması eserlere büyük önem verdiklerini, bu eserleri özel bir odadaki kütüphanede koruduklarını anlattı.

Irak rejiminin 1961'de Hiran'ı hedef aldığına işaret eden Hiran, atılan roketlerden birinin Hiran Tekkesine düştüğünü ve birçok el yazması ile belgenin yanarak yok olduğunu söyledi.

Hiran, o zamandan kalan ve korunan diğer el yazmalarının bir bölümünün ise Irak rejiminin 1987 yılında yaptığı bir bombardımanda yok olduğunu dile getirdi.

7 asırlık el yazması ve Osmanlı'dan kalma eserler

Tekkede Türkçe, Farsça ve Arapça yazılan şiirlerin bulunduğunu aktaran Hiran, aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) en eski el yazması eserlerin de bu tekkede olduğunu vurguladı.

Hiran, "Selçuklu devletinin şairlerinden olan Enveri'nin şiir divanı bombardımanlarda yok oldu ve sadece bir sayfası kurtarılabildi. Bu sayfada şairin Farsça yazılan dörtlükleri var. Burada hicri 696 yani miladi 1297 yılı tarihleniyor." ifadelerini kullandı.

1731 yılında yazılan bir başka el yazmasında ise 6 metrelik tarihi vesikanın yer aldığına dikkati çeken Hiran, burada da kendi ailesinin yanı sıra Abdulkadir Geylani'den bahsedildiğini aktardı.

Hiran, "Osmanlı Sultanı Abdulaziz devrinde onun adına basılan birkaç kitap daha var. Bunlar da daha çok dilbilgisi, belagat ve şeriat kitapları. Bu kitap yaklaşık 170 yıl önce basılmış." diye konuştu.

Kaynak: AA

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