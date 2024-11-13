Erbil ve Ortaç'ın Tutuklanma Talebi Reddedildi

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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis operasyonunda, adli kontrol şartı uygulanan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkındaki "ev hapsinin kaldırılması ve tutuklanmaları" talebi reddedildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında "yasa dışı bahisi reklamı ve teşvikinde" bulundukları ileri sünülen 16 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 12'si tutuklanmış 4'ü hakkında "ev hapsi" adli kontrol uygulanmıştı.

Başsavcılık Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a verilen "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağını kapsayan" adli kontrol şartına itiraz ederek, tutuklanmalarını talep etmişti.

Mahkeme, Başsavcılığın ev hapsinin kaldırılarak tutuklanma talebini reddetti.