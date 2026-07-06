Ercan Havalimanı'nda Yeni Modelle Uçuşlar Ucuzlayacak

(LEFKOŞA) - KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havalimanı'nda "Batum modeli" olarak tarif edilen doğrudan uçuşların önünü açmayı ve uçak bileti fiyatlarını düşürmeyi hedefleyen yeni bir model üzerinde çalıştıklarını açıklayarak, "Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü burayı Antalya veya Çukurova'nın bir uzantısı olarak listesine aldığında sigorta şirketleri uçakları sigortalayabilecek, böylece hem doğrudan uçuşlar gerçekleşecek hem de iç hat fiyat uygulamasından faydalanarak biletleri ucuzlatacağız" dedi.

KKTC heyeti ile Türkiye'den gazeteciler ve siyasetçilerin katıldığı toplantıda konuşan Arıklı, Ercan Havalimanı'nın uluslararası alanda tanınmayan liman statüsünde bulunması nedeniyle yaşanan doğrudan uçuş ve yüksek bilet fiyatı sorununu çözmek amacıyla Batum ve Basel havalimanlarında uygulanan modele benzer bir sistemin hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi.

Arıklı, bu kapsamda Ercan Havalimanı'nın Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) kriterlerine uygun hale getirilerek Antalya veya Çukurova havalimanlarının bir uzantısı olarak tescil edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Muhalefetin uygulamaya yönelik "egemenlik devrediliyor" eleştirilerine değinen Arıklı, söz konusu modelin tamamen teknik ve iki taraf arasında yapılacak anlaşmalara dayandığını ifade etti.

KKTC'deki gümrük, polis ve muhaceret uygulamalarının aynen devam edeceğini kaydeden Arıklı, sistemin yalnızca sivil havacılık açısından teknik bir düzenleme niteliği taşıdığını dile getirdi.

SİGORTA ENGELİNİN KALDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Arıklı, Ercan Havalimanı'na doğrudan uçuş yapılamamasının önündeki en büyük engellerden birinin sigorta sorunu olduğunu söyledi. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ile Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) kararlarının siyasi değil teknik nitelikte olduğunu belirten Arıklı, Ercan Havalimanı'nın uluslararası kod sisteminde yer almaması nedeniyle Avrupa merkezli sigorta şirketlerinin uçakları sigortalamadığını ifade etti.

SHGM'nin Ercan'ı kendi sorumluluk alanına dahil etmesiyle bu sorunun ortadan kalkacağını belirten Arıklı, İngiltere'de akreditasyon yetkisine sahip uluslararası bir denetim kuruluşuyla da görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

Gerekli sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından Avrupa'da hukuki girişimlerde bulunacaklarını ifade eden Arıklı, Rum tarafının bu süreci hukuken engelleyemeyeceğini savundu.

HEDEF İÇ HAT TARİFESİYLE BİLET FİYATLARINI DÜŞÜRMEK

Arıklı, yeni modelle birlikte Ercan uçuşlarının Türkiye'deki iç hat tarifesi kapsamına alınmasının hedeflendiğini belirterek bunun uçak bileti fiyatlarını önemli ölçüde düşüreceğini söyledi.

KKTC'nin milli bir hava yolu şirketi bulunmadığını, bu nedenle piyasanın özel hava yolu şirketlerinin kontrolünde olduğunu ifade eden Arıklı, özellikle hafta sonları ve özel günlerde Ercan uçuşlarında bilet fiyatlarının 40 ila 50 bin liraya kadar yükseldiğini dile getirdi.

Bazı hava yolu şirketlerinin söz konusu modele karşı çıkarak "uçuşları durdururuz" yönünde açıklamalarda bulunduğunu aktaran Arıklı, buna rağmen çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Yeni sistemin hayata geçirilmesiyle turizm sektörünün, KKTC'de eğitim gören öğrencilerin ailelerinin ve adaya seyahat eden askeri personelin daha düşük maliyetle ulaşım sağlayacağını belirten Arıklı, proje kapsamında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile yüklenici firma Taşyapı (T&T) iş birliğinde smart binası, meteoroloji kulesi, itfaiye ve güvenlik altyapısındaki eksikliklerin de tamamlanacağını söyledi.